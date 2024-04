Sin embargo, un grupo de la población de beneficiarios aún cuenta con una extensión de cubierta médica y un periodo adicional para someter la documentación requerida para la recertificación. Collazo recordó que, desde septiembre, está activa una ampliación de 60 días de cubierta automática, periodo dentro del cual las personas podían completar el trámite. Actualmente, esa prolongación del plazo aplica solo a las personas que no acudieron a su cita en febrero o marzo.

“Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo”, señaló Collazo, en referencia a poseer la cubierta médica, y retomó el llamado a la ciudadanía para que aquellos que no han acudido a recertificarse lo hagan.