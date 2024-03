Corre y corre por retener las cubiertas de Medicaid y Medicare Platino a solo días de que venza el período de recertificación

Jonathan Rodríguez y Nydia Soto llegaron este miércoles a las oficinas del programa Medicaid, en Hato Rey, a la 1:00 a.m. y ocuparon el primer turno de una fila que, con el avance de la mañana, creció con personas que compartieron su frustración, coraje y confusión con la recertificación de la cubierta médica, a días de que se cumpla el plazo para cumplir con este trámite.

“Es que (la cubierta) expira el 31 de marzo y, aunque mandé los papeles hace un mes, no me han contestado. Y uno llama y tampoco contestan”, dijo Rodríguez. Su preocupación, contó, es que sus dos hijas menores de edad se queden sin seguro médico. “Sin Medicaid, no pudiéramos tener un plan médico (privado)”, agregó Soto.

Este domingo culmina el término de un año que el gobierno federal concedió para que los asegurados del Plan Vital y Medicare Platino recertificaran sus cubiertas. Por Semana Santa, las oficinas de Medicaid no volverán a abrir hasta el lunes y las localidades habilitadas temporalmente en varios centros comerciales cerrarán el Viernes Santo y Domingo de Pascua.

A las 7:30 a.m., Carlos Tellado, uno de los técnicos de Medicaid, abrió la oficina. Dejó pasar a una docena de personas con impedimentos. Luego, permitió el acceso, de seis en seis, al resto de los interesados, con y sin cita, que acudieron a recertificarse.

En fila desde las 3:30 a.m., estaba José Crespo, paciente renal y diabético. “Tengo cubierta catastrófica y me llegó una carta que me habían extendido (el Medicaid), pero me llamaron de la compañía de suplidos a cobrarme $350 por la bomba de insulina”, narró.

En menos de una hora, tras salir de la oficina, dijo que su cubierta seguía activa, aunque el personal de Medicaid actualizó su información. “Parece que el sistema está malo”, expuso.

Ya pasadas las 8:00 a.m., más personas, sobre todo adultos mayores, esperaban bajo el sol ser atendidos. Juan Adorno, guardia de seguridad, relató que era la cuarta vez que acudía a la oficina. En la primera cita, le indicaron le faltaban unos papeles, que llevó al otro día. A las tres semanas, lo volvieron a citar y regresó.

“Me llegó una carta que se me expiraba la elegibilidad el 31 de marzo y aquí estoy porque tengo varias condiciones de salud y la necesito”, expuso. Tras ser atendido, declaró que, aunque su elegibilidad seguiría activa hasta abril, debía regresar con su certificación de empleo.

Mientras, María Levis estaba molesta porque tenía cita a las 10:00 a.m., pero le indicaron que debía hacer fila. “Dicen que lo dejamos para lo último y nos tratan mal. Cuando llamé, me atendieron rápido y me dieron cita, pero mira ahora”, reclamó mientras mostraba sus piernas hinchadas.

Según Tellado, diariamente se atienden 90 personas citadas y otras 70 que llegan sin cita.

Isabel Martínez expresó que llevó todos los papeles necesarios para validar su elegibilidad y la de sus dos hijos a las instalaciones de Medicaid, en Plaza Las Américas, el pasado 17 de enero, pero le siguen llegando cartas de que su cubierta vencerá el 31 de marzo.

“Me preocupa porque mi hijo mayor es paciente de salud mental y necesita sus medicamentos”, lamentó, mientras Tellado le indicaba que debía volver en abril para validar el estatus de su elegibilidad.

Esperanza Jiménez, de 79 años, fue de las primeras personas en entrar a la oficina de Medicaid, cuando abrió a las 7:30 a.m. (Ramon "Tonito" Zayas)

Ana Vargas explicó, en tanto, que, por su padecimiento de alta presión, no podía hacer fila, por lo cual se fue afligida, ya que se iba a quedar sin cubierta médica.

Mientras, Aracelis Ramos Báez salió llorosa de la oficina tras relatar que era la segunda vez que acudía esta semana. “Tengo una condición y necesito mis medicamentos, pero te hacen pasar el proceso bien mal. Tengo mi mamá encamada y no puedo seguir viniendo”, imploró, al comentar que le tomaron todos los documentos y le informaron que la contestación a su elegibilidad le llegaría por correo.

Por su parte, Félix Rivera, de 88 años y paciente cardíaco, salió visiblemente confuso de la oficina, donde le indicaron que le faltaba un documento. “Vendré otro día”, afirmó, mientras caminaba a la parada de guaguas más cercana para volver a su hogar.

Sin respuesta del gobierno federal

De otra parte, la licenciada Dinorah Collazo, directora de Medicaid en Puerto Rico, reiteró que el proceso de recertificación culmina este domingo, pues el gobierno federal no ha contestado su solicitud para extenderlo.

Apuntó que, en reunión este lunes, personal de los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) le informó que aún no se había otorgado ninguna extensión. Empero, entre algunas flexibilidades concedidas, a Puerto Rico se le aprobó que a encamados, personas sin hogar, menores de 19 años, asegurados de Medicare Platino y aquellos con cubiertas catastróficas se le extendiera su elegibilidad hasta junio.

Indicó, además, que las solicitudes de los que hayan completado el proceso y tengan evidencia de ello podrán ser evaluadas en 120 días, manteniéndose activos en el sistema.

“Si envió todo, haga caso omiso (a cartas que indiquen que se le expiró su elegibilidad) porque el sistema va a seguir enviándolas (automáticamente)”, manifestó, al comentar esta es la queja mayor que reciben.

La directora de Medicaid en Puerto Rico reconoció que las oficinas han estado llenas estos últimos días. (Ramon "Tonito" Zayas)

Mientras, a aquellos que no hayan asistido a sus citas de elegibilidad se les otorgó una extensión automática de 60 días más en el sistema. Y los datos de los que pierdan su elegibilidad permanecerán en el sistema 120 días, tiempo en el cual, si vuelven a resultar elegibles, se les pagará de forma retroactiva gastos médicos aplicables.

“Si perdió la cubierta médica no va a tener acceso a servicios médicos y va a aparecer inactivo (en el sistema). Toma un tiempo en lo que llega (información actualizada) a las aseguradoras (si vuelve a resultar elegible). Eso ha causado disloques”, reconoció.

Collazo criticó que muchos hayan dejado la validación de su elegibilidad “para última hora”.

“Las oficinas han estado llenas, los técnicos han trabajado con un alto volumen (de casos), de lunes a domingo y turnos extra”, puntualizó, y dijo que un grupo de empleados trabajará hasta el domingo para entrar información de casos “pendientes de verificación” para que no queden fuera del sistema.

Durante abril, seguirán operando las oficinas temporales de Medicaid en Plaza Las Américas, Plaza del Norte (Hatillo), Cantón Mall (Bayamón), Centro del Sur (Ponce) y Mayagüez Mall.