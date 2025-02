“No sabemos (lo que depara el futuro). Es una de las partes que, quizás, la JSF podría responder. Pero es el mensaje que traemos. No hay transparencia, no hay seguimiento, no hay proyecciones, no hay un techo, fiscalización o información”, lamentó este miércoles el economista Daniel Santamaría Ots, director de Investigación de Espacios Abiertos, entidad que aboga por el acceso a la información pública.