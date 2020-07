Un grupo de suscriptores de El Nuevo Día tuvo la oportunidad de participar de un conversatorio virtual con el periodista y columnista Benjamín Torres Gotay, como parte de la iniciativa “Un cafecito con…” en el marco de la celebración de los 50 años de este diario.

Durante el conversatorio, moderado por la editora Leyra E. González Pérez, Torres Gotay compartió sus experiencias en el periodismo, desde las historias que más le han impactado hasta cómo se dio la investigación reciente que destapó la controversial y millonaria compra de pruebas de COVID-19 por parte del gobierno a compañías sin experiencia.

El veterano periodista también ofreció su perspectiva sobre el trabajo de resumir medio siglo de historia política de Puerto Rico para la edición especial de aniversario de El Nuevo Día, publicada el 20 de mayo.

“Resumir la política del país de los últimos 50 años es más fácil de lo que parece porque realmente no ha pasado mucho. Hemos estado dándole vuelta a los mismos temas y enredados en los mismos problemas durante todo este tiempo. De hecho, el desafío fue completar dos páginas con ese tiempo”, reflexionó Torres Gotay.

PUBLICIDAD

“Básicamente, esa tarea fue contar que durante los pasado 50 años, el PPD y PNP se han dividido el poder en partes iguales, algunos periodos de gobierno dividido, y la mismas discusiones: el status, la economía, la educación, la criminalidad. Con muy pocos cambios perceptibles hasta en los últimos cuatro, cinco, ocho años, que empezó hacerse evidente todo el deterioro que estamos viviendo ahora de las instituciones, la economía, la bancarrota. Todo lo que fuimos madurando en los pasados 50 años que explotó”, agregó.

A lo largo de su carrera de 27 años, en los cuales también se ha destacado como editor de varias secciones y columnista, Torres Gotay ha apreciado la oportunidad de poder contar historias desde distintas plataformas, ya sea a través de las páginas del periódico o en el ámbito digital con su podcast y su activa participación en las redes sociales. El desafío de un periodismo cambiante, contó a los participantes, es algo que ha afrontado continuamente.

“Cuando uno empieza a dominar un método o una plataforma, hay un cambio. Ha sido un reto mantenerme al día”, expresó.

Sin embargo, los cambios en los medios no significan que la labor periodística transforme sus principios. “Con la llegada de internet, todo se trastocó. El ejercicio del periodismo no es nada de lo que era antes, cuando la gente se informaba una vez al día. Ahora, con todos estos avances, lo importante es no saltar. La información llega por múltiples vías, se discute, se comenta, se acelera todo. Mi experiencia y mi práctica, básicamente, es esperar. No querer ser el primero en decir una noticia. Los periodistas no se supone que divulguemos rumores no confirmados. Esa es la primera regla, no saltar. Depende de la información, hay maneras de corroborar”, precisó durante la amena reunión que se extendió por espacio de una hora.

PUBLICIDAD

Luego de repasar historias que le han tocado de cerca, como fue la cobertura de la salida de la Marina de Vieques, las deportaciones masivas de dominicanos de origen haitiano sin documentos, y otras relacionadas con el tema del maltrato de menores y la pobreza, los invitados participaron de una sesión de preguntas y respuestas con Torres Gotay.

Al abordarlo, los suscriptores preguntaron cómo visualiza el futuro del país, cómo es el acceso de los reporteros a las vistas públicas que ahora se realizan de manera virtual, qué opinión le merece escribir noticias que se repiten en el país, como el escándalo de las pruebas del coronavirus y, como periodista, qué se puede hacer para prevenir este tipo de esquemas más allá de las historias.

“Mi mamá siempre nos enseñó a mí y a mis hermanos a ir siempre con la verdad y ser siempre honesto y transparente. Y así es que siempre he tratado de vivir. Lo que ustedes ven en mis escritos, al que ven en este chat, ese soy yo”, reflexionó el autor del blog “Las cosas como son”.

“Un cafecito con…”, que en su primera edición contó con el auspicio de Splenda, se celebrará pronto nuevamente con la participación de otros integrantes del equipo periodístico de El Nuevo Día.