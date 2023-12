Un temblor con magnitud preliminar de 5.25 se registró en horas de la tarde del viernes al norte de la República Dominicana y ha sido reportado como sentido, a través de las redes sociales, por ciudadanos en distintas áreas de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar emitido por la Red Sísmica de Puerto Rico, el movimiento fue reportado, a eso de las 2:30 p.m., en la zona de la falla septentrional, a unos 51.18 kilómetros al este de Samaná, República Dominicana.

Al momento, no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico, y tampoco se han reportado daños, confirmó el director de la Red Sísmica, Víctor Huérfano, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“No hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico y no hay daños tampoco y no se esperaría porque el evento fue en la República Dominicana”, precisó Huérfano. “El evento fue sentido en la zona oeste de Puerto Rico y se sintió fuerte en la República Dominicana”, agregó.

Mapa del Servicio de Geología de los Estados Unidos (USGS) que muestra el epicentro del sismo registrado al norte de la República Dominicana. (Captura)

“Estamos atentos a cualquier información adicional, pero en este momento no hay ningún mensaje de tsunami y no lo va a haber porque el tope no llega a ese umbral. En Puerto Rico, no hay ningún daño y no se esperaría”, mencionó.

Explicó que la isla de la República Dominicana, al igual que Puerto Rico y todas las Antillas, está localizada en zonas sísmicas.

“En el asunto de temblores, cada zona es diferente. De hecho, allá (en la República Dominicana) se llama la falla septentrional, que es la falla que ha dado este temblor. No es nada nuevo para ellos tampoco. Ellos han tenido bastante historia sísmica tanto al norte, al sur y más al oeste”, abundó Huérfano.

En ese contexto, recordó el temblor de Haití, ocurrido en el año 2010, que fue producido por “la falla (de Enriquillo), que une a Haití con República Dominicana”.

“Así que para ellos (la República Dominicana). Los temblores son bastante cotidianos diría yo. Ahora, un evento de 5.7 es un evento de importancia”, puntualizó Huérfano.