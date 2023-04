Desde que el pasado sábado El Nuevo Día, publicó la historia de Sterling Nieves Román, quien es cuadripléjico desde los 14 años tras accidente en la playa Crash Boat en Aguadilla, el teléfono del joven no ha parado de recibir mensajes de personas buscando ayudarle a cumplir sus metas de ir a la universidad a estudiar Administración de Empresas.

“Muchas personas se sintieron identificadas y muchos me ofrecieron su apoyo. De verdad, que tengo una alegría increíble. Me siento muchísimo mejor porque antes tenía ansiedad, desespero y depresión. Al ver todas estas personas llamando para saludar o visitarme, pues gracias a Dios me siento muchísimo mejor”, contó Nieves Román, de 22 años, en entrevista telefónica.

En agosto de 2014, Nieves Román perdió la movilidad tras una fuerte caída en los viejos y famosos muelles de Crash Boat. En ese entonces, se encontraba cursando el octavo grado.

A pesar de vivir completamente solo y tener múltiples dificultades a diario, no ha dejado de ir a sus citas médicas y trata de seguir con su tratamiento, aunque no tenga transportación. Contó que han sido muchos los retos que ha enfrentado en los pasados 9 años, incluido el paso de los huracanes María, en el 2017, e Irma, en el 2022.

Indicó que tan solo esta semana le han visitado varios funcionarios públicos, entre ellos el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, para ayudarle, principalmente, a canalizar la ayuda que necesita para mejorar su calidad de vida.

“Estamos trabajando para conseguirle una ama de llaves. Estamos trabajando con la Oficina del Gobernador a través del Departamento de Vivienda para conseguirle un apartamento de una a dos habitaciones. Se le va a estar moviendo dentro de aproximadamente un mes, y va ser, inclusive, un apartamento inteligente en el que pueda abrir cerraduras con su voz...”, dijo Roldán Concepción a El Nuevo Día.

Entre las ayudas que le han ofrecido desde el municipio, señaló que le regalaron una computadora, le consiguieron un sicólogo y están haciendo gestiones para conseguir un médico especializado en úlceras.

Mañana, viernes, irá también personal a arreglarle la silla de ruedas eléctrica, que tiene una goma rota. Roldán Concepción, además, está buscando donaciones para conseguirle una guagua equipada para personas con impedimentos.

Entretanto, personal de La Fortaleza visitó este jueves, su hogar en el residencial residencial Juan García Ducós. “Han venido fundaciones, personas de iglesias, voluntarias. Se han comunicado personas hasta de Estados Unidos a mi telefóno para ofrecerme su apoyo. Gracias a Dios ha llegado toda esa ayuda”, mencionó el también padre de un menor de 1 año y 3 meses.

Nieves Román también ha recibido comunicaciones de varias universidades del país, entre ellas la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Universidad Ana G. Méndez y la Univerdidad de Puerto Rico (UPR).

“Se han estado acercando para (ayudarme a) cumplir mi meta de volver a estudiar”, compartió el joven que terminó su cuarto año en el 2018.

Aseguró que está en camino a conseguir una grúa para su apartamento, para así lograr transportarse de la cama a la silla de ruedas, y un vehículo adaptado para también lograr llegar a otros lugares como a sus citas médicas, a la farmacia o a su pronto centro de estudio. “Estamos logrando varias cosas que antes no las tenía”, expresó.

“Aquí no hay límites. Tiene uno que llenarse de fuerzas, aunque sea fuerte. En muchos momentos, uno va a sentirse desganado y solo, pero siempre está el motivo. Lo que hay es que empezar a calmar nuestras ansiedades. Sí hay dificultades, pero hay muchas cosas que se pueden lograr. Quitar los obstaculos de nuestra mirada y ver que el camino está limpio aunque los obstáculos estén ahí”, reflexionó Nieves Román.

Uno de sus planes es crear una fundación para ayudar a personas con impedimentos a base de lo que logre aprender mediante estudios univeristarios en Administración de Empresas. “Que tengan a alguien que pueda atenderlos como se merecen”, puntualizó Nieves Román.