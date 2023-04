Aguadilla - Controlando con la barbilla su silla eléctrica –con un poco de dificultad, ya que una rueda está rota–, Sterling Nieves Román se movilizó hasta su dormitorio. Allí, un amigo le colocó una gorra especial, que tiene pegado un palito con el que toca su celular –moviendo solo su cabeza– para escribir, leer o llamar.

El joven, de 22 años, quedó cuadripléjico –condición en la que una persona no tiene movilidad en sus extremidades– desde 2014, a causa de un accidente al tirarse de los viejos muelles de la playa Crash Boat, en este municipio. Entonces, solo tenía 14 años… comenzaba a vivir.

No ha perdido las ganas de estudiar, pero cada vez se le hace más difícil por no tener transportación para moverse de la cama a la silla de ruedas o, simplemente, salir de su casa.

“Quisiera llegar a la universidad, porque quiero conocer gente y despejarme. Llevo casi nueve años en esto. He hecho cosas que estoy seguro que personas que pueden hacerlo no lo han hecho. Si tuviera el apoyo, lograría mis metas”, expresó desde la sala de su apartamento en el residencial Juan García Ducós.

Transcendental caída

El 16 de agosto de 2014 es una fecha transcendental en la vida de Nieves Román. A eso de las 5:30 p.m. de ese sábado, estaba con unas amistades en los famosos muelles de Crash Boat.

“Estaba compartiendo; pasándola bien. Íbamos a tirarnos la última vez… Estaba sentado y me levanté. (Segundos después) al tirarme (del muelle), sucedió el accidente”, recordó.

“Cuando abrí los ojos, estaba en el hospital (Centro Médico) de Río Piedras. Estaba intubado. Lo que había alrededor mío eran todos doctores. Entré en ‘shock’. Me asusté al ver todo”, abundó sobre la primera vez que notó que no podía mover sus extremidades.

En la sala del hospital, solo estaba su hermano mayor y múltiples doctores en el área de cuidado intensivo. Nieves Román estuvo hospitalizado unos cuatro meses, dos de ellos en estado de coma.

“Cuando regresé a mi casa, estuve acompañado de mis amistades, que me visitaban. Pero, a partir del 2017, poco a poco fueron alejándose. (…) La cosa cambió, ya que cada quien hizo su vida. No guardo rencor”, dijo con los ojos llorosos.

Doloroso proceso

Para Nieves Román, el proceso de sanación ha sido muy doloroso, principalmente, porque le ha tocado pasarlo en soledad.

“Fueron muchas noches de lágrimas, preguntándome el porqué. Siento que todavía no he logrado lo que quiero, pero he logrado parte. Me siento bien conmigo mismo”, afirmó.

Cursaba el octavo grado cuando ocurrió el accidente, por lo que no había terminado de estudiar. Cuando pudo regresar a su hogar, tomó el examen de aprovechamiento académico y pasó de octavo a décimo. Luego, terminó su cuarto año, en 2018, entre idas y venidas a la escuela y el hospital, con transportación especial del Departamento de Educación.

Ahora, Nieves Román vive solo. Su madre se mudó a Estados Unidos, y él se quedó en el apartamento del complejo de vivienda pública aguadillano.

Uno de los problemas que tuvo, en los pasados años, para solicitar servicios del gobierno fue que el apartamento no estaba a su nombre. Sin embargo, logró hacer el cambio recientemente, compartió.

“Es fuerte lo que he pasado y es algo que no puedo describir, pero estoy orgulloso conmigo mismo, porque he logrado sobrevivir viviendo en la forma que vivo”, subrayó.

Después de varios intentos, el Departamento de la Familia le aprobó, el 29 de marzo, el servicio de ama de llaves. El miércoles pasado, el ama de llaves visitó su hogar para informarle que lo atenderá de lunes a viernes, en un período de tres horas, para apoyarle en su aseo y cocina, entre otras necesidades del hogar.

“Vinieron (el miércoles) y ya, gracias a Dios, tengo el ama de llaves que tanto pedía para comenzar. Estará tres horas al día. Lo conozco desde hace tiempo. Se supone que esté por los próximos seis meses, y después se renueva el contrato”, explicó Nieves Román.

Aseguró, entretanto, que tiene muchas metas, pero siente que “se les han ido atorando”, porque no tiene cómo llegar a distintos sitios, lo que lo mantiene aislado con ansiedad y tristeza.

“Ya es suficiente”

“Mi vida la perdí en cuatro paredes, y ya es suficiente. Necesito salir”, insistió.

Un viaje al hospital más cercano le toma alrededor de una media hora, moviéndose en su silla de ruedas eléctrica. Hace unas semanas, se quedó en medio del camino porque la batería del aparato se agotó.

Contó que, a veces, cuando sale, se siente incómodo en las aceras y por el sol fuerte dándole directamente en la cabeza. “Si tengo que ir al doctor o la farmacia, tengo que ir solo”, admitió.

En otras ocasiones, ha aguantado aguaceros o termina mojado por carros que, sin cuidado, lo mojan al pisar un charco en el trayecto. También, ha perdido citas o le han cerrado casos, como le pasó con el que tenía –por una situación de úlceras– en la Administración de Rehabilitación Vocacional, por no conseguir una persona que lo transportara.

“El accidente me ha cambiado la vida de todas las formas. No ha sido fácil. He tenido que pasar por cosas que no se lo deseo a nadie, porque de verdad que es horrible. He buscado muchas soluciones. He tocado puertas, pero me las cierran. Me dicen que sí, que me van a ayudar, pero nunca me dan la ayuda”, lamentó.

Uno de los momentos más difíciles, contó, fue el paso del huracán María, en 2017. Estuvo encerrado en su cuarto en medio de la tempestad y sin poder moverse de la cama. “Estaba con mi madre y mi hermano, y ninguno se preocupó por mí. Estuve cogiendo el aguacero de María completo. Estuve trancado en ese cuarto”, narró, al explicar que, a raíz de esa experiencia, se infectaron unas úlceras que tenía por la falta de cuidado.

“Un favor para mí cuesta, y de eso es lo que estoy cansado, porque no tengo el apoyo de nadie y no tengo suficiente ingreso. Ya estoy cansado; quiero vivir tranquilo y en paz”, aseveró.

En septiembre pasado, con el huracán Fiona, estuvo en casa de una vecina. “El agua comoquiera se metió y perdí tratamiento y cosas para las úlceras. No me he podido recuperar”, dijo, y mencionó que el dinero que recibe del programa Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés) no es suficiente.

Entre sus principales necesidades, están un vehículo adaptado a sillas de ruedas y una grúa que ayude a su cuidador a moverlo con mayor facilidad de la cama a la silla. Nieves Román estimó que esta última podría costar entre $3,000 y $4,000.

“Necesito una grúa para poder ir de mi cama a la silla y el vehículo adaptado para poder salir. Voy a ser realista: necesito salir. Soy humano y me desespero porque llevo ya casi nueve años en esto. Quisiera hacer tantas cosas”, recalcó.

Añadió que ha perdido sus terapias de movilidad, las cuales podrían ayudarle en su tratamiento. “He estado buscando la manera de conseguir las terapias, porque quiero moverme y ser independiente, para no pasar los dolores de cabeza que paso a diario”, expresó.

Su principal motivación

A pesar de los múltiples retos que implica no tener movilidad, Nieves Román convierte lo improbable en probable, siendo un símbolo de inspiración para otros.

“He logrado tantas cosas en tan poco tiempo. Obtuve mi cuarto año, siempre que tengo cita, voy solo y las saco yo mismo. Si necesito algo, trato de transportarme yo solo a la silla para llegar a donde tenga que llegar”, destacó.

Hace dos años, recibió una noticia que le transformó la vida: la llegada de su hijo.

“Tengo un motivo supergrande, el cual me da las fuerzas para no rendirme. Ese motivo es mi hijo, mi pelotita”, compartió estremecido sobre su pequeño de 1 año y 3 meses.

Aseguró que, cada vez que piensa en él, se le va todo el desgaste. “Puedo tener el peor día de mi vida y, al verlo, todo vuelve a tomar color. Gracias a él, he podido comenzar a valorar cosas que no valoraba”, recalcó.

Agradeció la ayuda de personas voluntarias, que le han podido donar herramientas, como una bocina inteligente Alexa, que le permite, a través de su voz, encender la luz y televisor o escuchar su música preferida, entre ellas, canciones de los exponentes urbanos Anuel AA y Eladio Carrión. De hecho, uno de sus sueños es ir a un concierto como cualquier joven de su edad.

“Si he salido dos veces al cine, es mucho. Es horrible, pero no quiero rendirme. Sé que puedo hacerlo. Si tuviera los recursos, hace mucho lo hubiera logrado”, puntualizó Nieves Román.

¿Cómo ayudar?

Para enviar cualquier tipo de donación económica para Sterling Nieves Román, puede hacerlo a su cuenta de ATH Móvil: (787) 560-2669.