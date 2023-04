VIEQUES.- “Mucha gente lo quiere, pero no se vende. Por eso es que nosotros siempre tratamos de estar… Si yo voy a comprar esta esquina, chacho, vale mucho. Ya eso de una casita de $60,000, eso era antes, ya no”.

“Esta esquina” es el local conocido como El Pulguero de Doña Juanita, donde Elsa Santiago colabora con la venta de artículos de vestir, cuyos recaudos son destinados a asistir a viequenses pacientes de cáncer en el cuidado de su condición, así como otras iniciativas sociales, como la organización de almuerzos para adultos mayores. Las cantidades que les ofrecen por la propiedad, a pasos del casco urbano de la isla municipio, “son altas, pero ellos no quieren salir de ella”, dijo Santiago, en alusión a su cuñado y el resto de la sucesión familiar que posee el espacio.

El alza en el valor de las propiedades en Vieques y Culebra, sin embargo, encabeza el listado de factores que, por años, han complicado el acceso de cientos de familias residentes en las islas municipio a una vivienda digna. El fenómeno de la adquisición de unidades para destinarlas al mercado de alquiler a corto plazo (STR, en inglés) –una realidad que estudios han evidenciado que impacta amplias zonas de Puerto Rico– afecta particularmente a las dos islas municipio, donde la proporción de residencias dedicadas a este tipo de uso excede las de casi todos los pueblos en la isla grande, y, a la vez, persiste una escasez de vivienda de interés social.

“Definitivamente, nosotros tenemos un problema de hacinamiento. (…) Una persona que no tiene un hogar seguro, aunque entendemos que la gente no va a querer decir que no lo tiene, porque vive con su abuela, la mamá y la tía… pero realmente, cuando miras ese hogar, no es un lugar donde deberían estar viviendo tantas personas. Por lo tanto, el hogar no es seguro”, sostuvo Dulce María del Río Pineda, fundadora de Mujeres de Islas, organización culebrense enfocada en apoyar iniciativas de desarrollo sostenible para la isla municipio.

“Hay tantas cosas que te puedo decir de los retos que tiene nuestra isla, de la sociedad, (pero) ahora mismo, mi prioridad es la vivienda en la isla municipio de Culebra. Culebra tiene un reto porque muchos negocios se han convertido en alquiler a corto plazo, y no hay vivienda para los mismos residentes”, resumió el alcalde de Culebra, Edilberto Romero.

En Culebra, con una población estimada por el Censo de 1,787 habitantes, hay sobre 100 personas “solicitando parcelas”, de acuerdo con el ejecutivo municipal.

“Hay muchas personas, muchos jóvenes, personas creando sus familias” que buscan un hogar, indicó Romero.

“Un alquiler te puede salir sobre los $1,000 (mensuales), y lo más seguro con un solo cuarto. Quizás, consigues más barato compartiendo la casa con otra persona, que es lo que han hecho las maestras en algunas ocasiones”, indicó la trabajadora social culebrense Tirsa Pérez, al comentar que el fenómeno de los STR en la isla municipio se agudizó luego del huracán María.

Un estudio del Centro para una Nueva Economía (CNE), liderado por el planificador Raúl Santiago Bartolomei y publicado en diciembre de 2022, concluyó que Culebra lideró el segmento de STR entre los 78 municipios. “Las propiedades incluidas en plataformas de STR representan casi un tercio de las unidades totales de vivienda”, indica el informe, que cubre el periodo de 2014 a 2020.

Más aún, “en Culebra, los STR registrados cubren el 100% de las unidades de alquiler a largo plazo. Esto no necesariamente significa que, en Culebra, no haya unidades de alquiler a largo plazo disponibles, sino que el número de unidades de STR iguala o supera los de alquiler a largo plazo”, agrega el estudio del CNE.

Vieques, en tanto, es el segundo municipio con mayor proporción de STR, con un índice de 74.7% en relación con los alquileres a largo plazo, al tiempo que “casi el 15% de las unidades de vivienda estuvieron publicadas en alguna plataforma de STR en algún momento”.

Apuestan a la construcción de unidades nuevas

El alcalde viequense, José “Junito” Corcino, indicó que su administración ya “identificó” un terreno para construir 150 unidades de vivienda que atiendan a esa cantidad de familias que, se estima, residen en la isla municipio sin acceso a servicios tan básicos como agua y luz, una realidad que el diario Primera Hora documentó en agosto.

“Estamos en conversaciones con el secretario de Vivienda (William Rodríguez) para poder construir 150 residencias de interés social”, sostuvo Corcino, al precisar que el proyecto se desarrollaría en el sector La Hueca.

“En segundo lugar, estamos trabajando con lo que es (la comunidad) Lucila Franco y (Terrazas de) San Francisco, que son los dos lugares donde hay un préstamo de HUD (Departamento de la Vivienda federal) que nunca se pagó y, por ende, hubo un momento en que hubo una demanda y un desalojo para esas personas. Nosotros intervenimos, y no se logró el desalojo, y estamos trabajando ahora para que estas personas puedan permanecer bajo una nueva directiva”, agregó el ejecutivo municipal, que mencionó que la administración de estas viviendas de interés social llegó a estar en manos de la Corporación para el Desarrollo Futuro de la Isla Nena (Codefin).

Corcino, en entrevista con este medio, no pudo ofrecer detalles sobre el costo estimado del proyecto de 150 viviendas, aunque dijo que ya hay conversaciones con “una persona que está interesada en construirlo”, y aseguró que, a través del Departamento de la Vivienda, se garantizaría a las familias viequenses necesitadas el acceso a los vales que les permitirían habitar las unidades.

El secretario Rodríguez indicó que la agencia se encuentra trabajando en el trámite de incentivos que otorga la Administración para el Financiamiento de la Vivienda a desarrolladores privados para la construcción de unidades dirigidas a renta subsidiada. Además, mencionó que, a través de la Administración de Vivienda Pública (AVP), se planifica expandir el residencial César Coca González.

“Estamos hablando de 100 a 150 unidades adicionales”, estimó Rodríguez, al precisar que el objetivo es comenzar la construcción a finales de año.

Para la líder comunitaria y comunicadora viequense Diana Ramos Gutiérrez, el fenómeno del desplazamiento en la Isla Nena comparte similitudes con lo que se experimenta en la isla grande, sobre todo, en lo referente al impacto del turismo y el acaparamiento por parte de beneficiarios de la Ley de Individuos Inversionistas. Sin embargo, Ramos Gutiérrez agregó que, en Vieques, la problemática tiene unas raíces más longevas, vinculadas a la ocupación de la Marina desde la década de 1940.

“Durante la lucha contra la Marina, se recuperan muchos terrenos ocupados, digamos que se invaden, y son lo que hoy conocemos como muchos de los barrios, como Monte Carmelo y Bravos de Boston. Son barrios que hoy día transitas y lo que ves son propiedades de lujo porque ya, como se acabaron todas las propiedades en La Esperanza y el Pueblo, se están comprando y acomodando otro tipo de viviendas que no son necesariamente para uso a largo plazo”, dijo Ramos Gutiérrez, quien trabaja con el Archivo Histórico de Vieques.

La educadora Elda Guadalupe, por su parte, subrayó que la falta de inventario requiere soluciones que trasciendan la construcción de nuevas unidades. “Hay infraestructura, (pero) mucha está abandonada. Muchas de las que están abandonadas, los dueños no se sabe quiénes son, o son problemas de herencia, que no hay declaratoria de herederos. Y el otro asunto es la especulación, porque aquí, hasta para viviendas que no están a la venta, te ofrecen una cantidad ridícula de dinero”, dijo la líder comunitaria.

Tres vías paralelas

En Culebra, el alcalde Romero informó que la estrategia para abultar el inventario de vivienda incluye tres vertientes: el desarrollo de un proyecto de interés social de 50 unidades mediante una asignación de $25 millones autorizada por HUD, la rehabilitación de estorbos públicos y la construcción de otro complejo de apartamentos por parte de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec) en un terreno de 19 cuerdas perteneciente al municipio.

El proyecto de HUD –que sería la primera iniciativa de vivienda asequible en la isla municipio– “es el más emblemático que tiene esta administración para la creación de vivienda”, dijo Romero, pero advirtió que trabajan en un reglamento que priorice a los culebrenses. “No lo estamos haciendo (bajo el programa) de Plan 8. Si fuera Plan 8, podría venir cualquier persona de cualquier pueblo de la isla a adquirir un apartamento. Queremos que sea un proyecto de medianos y bajos ingresos para que los residentes puedan tener un hogar”, dijo.

Rodríguez, en tanto, especificó que el proyecto que se financiará con fondos del programa de Revitalización Urbana de HUD contaría con cerca de 80 unidades residenciales.

En el caso de la iniciativa para atender los estorbos públicos, el alcalde comentó que la Legislatura Municipal trabaja para estructurar un “Community Land Bank” que permita al ayuntamiento adquirir las propiedades y, consecuentemente, destinarlas al mercado de vivienda. En tanto, se prevé que el proyecto de Odsec, además de sumar unidades al inventario de vivienda para locales, podría incluir residencias para trabajadores que se trasladen a Culebra desde la isla grande.

“Estamos analizando todo esto, crear una ordenanza para que (los STR) aporten a las arcas del municipio, porque la gran mayoría no aportan nada. Uno de los problemas es la generación de desperdicios que generan esos Airbnb”, subrayó Romero, quien lamentó que, en ocasiones, residentes se vean forzados a pagar $700 u $800 por el alquiler mensual de “un estudio pequeño”.

“Cuando finalmente logramos que la Marina de los Estados Unidos se retirara de Culebra (en 1975), una de las ideas que tuvo en aquel momento el alcalde (Ramón) Feliciano –que en paz descanse– era que en la vivienda tuvieras un espacio que pudieras alquilar, viendo siempre al turismo como una opción para que el culebrense tuviera espacio de ganar unos chavitos extra. Yo digo que él se inventó el Airbnb”, manifestó Del Río Pineda, la fundadora de Mujeres de Islas. “Pero lo llevamos al extremo (y) somos un ejemplo de cuando llevas una cosa al extremo. En un momento dado, (los alquileres a corto plazo) fueron un ingreso adicional para las personas de Culebra, pero el que conoce la ciudad de Nueva York sabe que hoy (el costo en) Culebra más o menos es lo mismo”.