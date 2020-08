El director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, defendió esta mañana la decisión de la dependencia de cerrar, sin perjuicio, la pesquisa en torno al chat de Telegram, aunque reconoció que el documento de 889 revela posibles infracciones a la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

Pérez Vargas dijo estar consciente de que le han llamado “bacalao” en las redes sociales, donde él mismo afirma que lo están “quemando” y le están “dando palos”, pero insistió en que sin poder autenticar el documento no era posible iniciar un proceso administrativo que se sostuviera en una posible revisión en el Tribunal de Apelaciones.

“Es un asunto de evidencia”, dijo a El Nuevo Día al recalcar que, al tratarse de un cierre sin perjuicio, significa que la OEG puede reabrir la pesquisa cuando tenga más evidencia a su alcance. El funcionario se comprometió con solicitarle información al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) que tiene ante su consideración la pesquisa penal sobre el chat.

Esta dependencia también puede hacer un referido formal a la OEG.

El 19 de agosto, los miembros del panel Nydia Cotto Vives y Rubén Vélez Torres le concedieron a los fiscales Miguel Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz un término adicional de 40 días para finalizar la pesquisa. Los fiscales habían solicitado 90 días.

La OEG cerró sin perjuicio la investigación a mediados de julio, pero no hizo ningún anuncio público ya que su ley orgánica no se lo requiere. Finalmente lo comunicó oficialmente el viernes, luego de que un medio de comunicación obtuvo el informe.

No obstante, Pérez Vargas dijo sentirse “frustrado” ya que el examen de los abogados de la oficina sí reflejó que se pudieron haber cometido violaciones a la Ley de Ética Gubernamental como utilizar los medios para resaltar la imagen, el uso de fondos públicos para beneficio personal y posible conducta lesiva a terceros como fue el caso del exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio.

“Sí había elementos que se podía decir que, de tener la evidencia suficiente, le hubiera permitido a los abogados presentar un caso”, dijo el funcionario.

Del chat participaron el pasado gobernador Ricardo Rosselló, el cabildero Elías Sánchez, el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario; el exasesor Alfonso Orona; el exprincipal oficial financiero y exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el exsecretario de Estado, Luis Rivera Marín; el exprincipal oficial financiero y exrepresentante del Gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino; los relacionistas Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; el publicista Edwin Miranda; el exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; y el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira.

El FEI solo investiga a Rosselló, Sobrino, Orona, Rosario, Miranda y Sánchez.

La principal razón que utilizó la OEG para cerrar el caso sin perjuicio fue que no pudo autenticar el chat.

“Para lo que muchas personas es un asunto obvio, que estaba escrito y ¿qué más evidencia que esa?, o que miembros del chat dijeron que estaban avergonzados y se disculparon por las mofas, burlas, bromas sexistas y homofóbicas, en fin, aceptaron conducta que nos indignó a todos, no necesariamente significa que pueden ser objeto de sanción”, dijo Pérez Vargas.

El proceso administrativo ante la OEG comienza con un planteamiento. De convertirse en querella, que fue el paso que no se ha completado en esta ocasión, le tocaría a un oficial examinador evaluar la prueba e interrogar testigos y hasta los propios señalados. No obstante, quien determina si la sanción administrativa procede es el titular de la OEG.

Pérez Vargas manifestó que no se pudo identificar una avenida para que se pudiera certificar como un documento íntegro y sin edición el polémico chat y que la única entidad que tenía la capacidad para hacerlo, Telegram, sostuvo que no podía cumplir con la petición ya que no se trataba de un asunto relacionado al terrorismo.

“Ahí están las 900 páginas. ¿Quién dice que son ciertas? Pues no lo tenemos. ¿Quién dice que si presentamos la prueba al confrontarse se cae? Es como usar una foto, ¿quién toma la foto?, ¿en qué día?”, se cuestionó Pérez Vargas.

El funcionario no identificó los siete testigos que prestaron cooperaron en la pesquisa ni los testigos que prestaron declaraciones juradas, que fueron seis. Tampoco identificó a los dos participantes del chat que se negaron a cooperar.

“Algunos admitieron haber participado en el chat, reconocieron alguna evidencia que estaba, pero decían que el documento estaba alterado, que lo que seguía (al texto examinado) no aparecía, que faltaban líneas, que no había contexto y que había sido alterado. Ante una prueba alterada, exhorto a quien compartió ese chat a que vaya a la oficina (la OEG) y comparta el documento íntegro y las direcciones IP”, dijo Pérez Vargas.

Preguntado si podía utilizar ciertos fragmentos para probar conducta violatoria de la Ley de Ética Gubernamental, reiteró que hubiera enfrentado el mismo escollo ya que esos fragmentos hubieran salido de un documento que nadie habría autenticado.

Pérez Vergas reconoció que no solicitó ayuda al gobierno federal para tratar de autenticar el documento por una vía paralela a la de Telegram ya que los abogados de la OEG insistieron en que debía ser la compañía que lo hiciera. La OEG también anunció que el Departamento de Justicia se negó a compartir información extraída de los teléfonos celulares de algunos de los participantes del chat.

Una portavoz de Justicia indicó a El Nuevo Día que la agencia no haría expresiones sobre un caso bajo evaluación y que está bajo la jurisdicción del FEI.

Según Pérez Vargas, esa postura de Justicia, que refirió el caso a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, era comprensible. Dijo que no elevó su reclamo al Secretario de la Gobernación para que mediara como una especie de árbitro.

“Como es una investigación penal, los términos y penalidades no son los mismos al comparar con los administrativos. No compartieron la información porque hay un proceso penal corriendo”, dijo Pérez Vargas al reconocer que Justicia y la OEG ocupan sillas en el Grupo Interagencial Anticorrupción.

Pérez Vargas también rechazó que la OEG debiera esperar a que culminara el proceso penal para determinar cerrar la pesquisa, aunque fuera sin perjuicio. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso del exalcalde de Vega Baja, Edgar Santana, que fuera encontrado culpable en diciembre de 2011, pero la OEG esperó hasta que acabara la apelación de sentencia y presentó su querella en octubre de 2012.

En el caso del exalcalde de Guayanilla, Edgardo Arlequín, fue convicto en 2015 y la querella de la OEG se presentó en junio de 2017.

Incluyendo términos prorrogables, la OEG tenía dos años y tres meses para culminar la pesquisa partiendo de la fecha del 15 de julio de 2019.

“Es que es una investigación que se cierra sin perjuicio. Que la oficina tuviera una investigación activa, entendían los abogados, no abonaba en nada porque no había evidencia nueva. Si llega evidencia nueva puedo reabrir”, dijo. “Lo que obtuvimos no nos arrojó nada. No sabemos qué salió en esos teléfonos, qué hallazgo o qué estudio se hizo. Justicia tuvo acceso a testigo que no tuvo la oficina, pero mantenerla abierta con la información que teníamos no abonaba”, dijo.