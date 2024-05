“Todo se perdió”: residentes de Yauco narran cómo perdieron sus pertenencias por las inundaciones del martes

“Esto fue una cosa increíble” , exclamó Vargas Robles, quien dijo que no pudo ser llevado a un refugio porque otras carreteras estaban intransitables.

“Aparentemente esa quebrada no la limpiaron ni otras. Entonces, todas se inundaron y en media hora esto se inundó completamente” , contó Vélez, en cuya casa entró un pie y medio de agua. “Todo se dañó.

“Para María, fue un bachecito, pero así no. Fue mucho más que María, pero lo peor es que fue en cuestión de minutos... en minutos se inundó. Se cayó una verja y empezó a entrar agua por todos lados”, expuso. “Perdí juegos de cuarto, muebles, lavadora, secadora, compra, la nevera está llena de tierra... todo”.

Explicó que debido a que la presión del agua no le permitió abrir las puertas de la casa, esperó horas de tensión, junto “con mi nieto y una persona con autismo, que es mi cuñado”, dentro de la casa con el agua entrando.

Cuando finalmente pudieron salir, fue a casa de su hermana, quien todavía lloraba de pensar la incertidumbre que experimentó en todo el tiempo de espera al no tener noticias de Castro.

“Es pasar de nuevo por lo mismo. No es fácil. No le deseo a nadie que pase por esto. Se afecta uno emocionalmente al ver que todo el esfuerzo que uno hace mediante de trabajo y perderlo de momento”, expresó.

“La primera vez fue para María, y luego para los temblores. Ella tenía seis meses y fue complicado. Los niños no entienden esta situación y se ponen ansiosos y quieren correr por todos lados, y hay mucha gente y es un poquito difícil”, abundó.

Por su parte, Nino Correa , comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), no descartó que pueda emitirse la declaración de desastre.

“Dentro de la evaluación, eso es un proceso (la declaración de desastre). No se descarta. Hay que levantar información para evaluar si podemos llegar a eso o no, pero la instrucción es que la ayuda que tengamos que dar, lo vamos a hacer”, dijo Correa, al visitar la comunidad de Reparto Esperanza.

Pierden instrumentos y equipos en escuela

También tuvo que cruzar el agua para verificar que no hubiera estudiantes atrapados en otros edificios mientras esperaban que llegara ayuda.

“Sí, estábamos conscientes de que podía llover, pero honestamente, no estábamos preparados para un golpe de agua tan fuerte y que el nivel del agua llegara tan alto”, dijo Prado Morales.

Mientras seguían las labores de limpieza con miras a reabrir la escuela el lunes de la próxima semana, Giovanni Rodríguez , de 14 años de edad, fue uno de los pocos estudiantes afortunados que pudo ir a buscar su instrumento musical - un saxofón tenor - porque no se afectó por la inundación, contrario a la mayoría de sus compañeros.

“Pues básicamente estaba en un ensayo de banda y pues escuchábamos lluvia bien fuerte. Vimos afuera y estaba entrando agua, así que todo el mundo tenía que coger sus cosas. A mí no me dio tiempo. Me fui, tuve que subir las escaleras y pues estábamos ahí por como uno o dos horas y vinieron a buscarnos porque estaba hondo”, explicó Rodríguez. “Daba miedo, pero nos salvamos”.