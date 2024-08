Tormenta Ernesto deja tres residencias con graves pérdidas en Ceiba y carreteras bloqueadas por derrumbes

Por el momento, indicó que las familias afectadas por las inundaciones no se encuentran refugiadas porque decidieron permanecer en sus casas, en Quebrada Seca y Parcelas Aguas Claras. Una de las residencias es de madera, y el techo se desprendió, por lo que entró el agua e inundó toda la sala.

“Todavía falta mucho. No hay luz en ninguna parte del pueblo, y lo más probable va a durar dos o tres días más. Todavía, tengo dos carreteras que no tengo comunicación” , agregó el ejecutivo municipal.

“Al principio, (LUMA) estaban trabajando bastante bien ayer (martes). Hoy (miércoles), les estoy diciendo constantemente que tienen que mandar las brigadas por la carretera para que se unan conmigo, que me den el visto bueno y me ayuden a abrir camino porque hay partes que, por el sistema eléctrico, no puedo entrar”, sostuvo el alcalde penepé.