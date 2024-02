Tras casi siete años cerrado, el bosque urbano La Marquesa reabrirá sus puertas este verano

Aunque no quiso adelantar cuál sería la nueva atracción o instalación que se añadirá al parque al cabo de un año de su reapertura, aseguró que ya está en diseño y que “va a ser algo bien bonito y que, cuando se haga, no va a haber cupo”.

Asimismo, señaló que, posteriormente, se verá que no es un proyecto tan costoso, por lo que no será necesario un préstamo, sino que será financiado con fondos ordinarios de las arcas municipales. De esta manera, O’Neill Rosa descartó la posibilidad de que se creara una alianza público privada (APP) para la administración de La Marquesa.

“Nosotros vamos a seguir administrándolo, porque yo no creo en las APP. No creo en ellas porque, ¿cómo a mí no me va a dar el dinero y a ellos les va a dar?“, cuestionó.