La familia de Rosimar Rodríguez Gómez se despidió hoy de la joven durante una emotiva ceremonia en su natal Cayey.

Un día después del velatorio en Toa Baja, último municipio donde vivió, esta tarde sus restos fueron trasladados a la funeraria Cayey Memorial, a donde decenas personas llegaron desde temprano.

Familiares y allegados se abrazaban buscando consuelo ante la súbita pérdida de una joven querida por muchos.

A la 1:00 de la tarde, de la funeraria partió una comitiva a pie, pasando por la escuela Benjamín Harrison de Cayey, donde estudió Rodríguez Gómez, quien hubiera cumplido ayer, jueves, 21 años de edad.

La comitiva pasó frente a la escuela Benjamín Harrison de Cayey, donde estudió Rosimar Rodríguez Gómez.

El recuerdo de su paso por el plantel fue expuesto por un cartel con fotos de la joven adornado con globos, peluches y flores.

El público acompañó a la comitiva hasta la entrada del Cementerio Antiguo Municipal de Cayey, donde amigos expresaron mensajes destacando las cualidades de Rodríguez Gómez y entonaron canciones religiosas.

La tía de la joven, Marangeli Gómez Ortiz, quien ha servido de portavoz de la familia, intentó ofrecer un mensaje, pero las emociones no se lo permitieron.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos fue cuando le cantaron “cumpleaños feliz”.

Mientras, varios de los familiares vestían camisas negras que leían “Rosimar Rodríguez, 1999-2020, Puerto Rico está de luto”, junto con el hashtag #JusticiaParaRosimar.

Luego, el público se marchó para darle espacio a la familia inmediata, que acompañó el féretro hasta el camposanto para el último adiós.

“Mi sobrina era una niña espectacular”, expresó Gómez ayer desde las afueras de la funeraria Levittown Memorial, donde se llevó a cabo el velatorio de su sobrina.

“El pueblo de Puerto Rico se ha desbordado y estuvieron pendientes. Yo no he tenido tiempo de sentarme a leer todos los mensajes”, dijo. “Se agradece en el alma… aquí estamos en este dolor inmenso que no se lo deseamos a nadie”.

“Esto ha sido horrible, horrible”, manifestó.

Rodríguez Gómez fue reportada como secuestrada el pasado 17 de septiembre frente de la residencia donde vivía en Sabana Seca, Toa Baja.

Después de varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el domingo pasado en un paraje baldío en Dorado gracias a confidencias que la Policía recibió durante entrevistas con personas de interés en el caso.

Mediante análisis de placas dentales, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó esta semana que el cuerpo hallado en Dorado era el de Rodríguez Gómez. Aunque no se detalló públicamente la causa de la muerte, la directora del ICF, María Conte Miller, indicó que “no es una natural y será investigada por agentes del orden público”.

Agentes investigadores indicaron que en la escena se recuperó evidencia compatible con el uso de armas de fuego, y el miércoles la Policía registró oficialmente la muerte de Rodríguez Gómez como un asesinato.

El mismo domingo las autoridades ocuparon un vehículo Suzuki SX4 que responde a las descripciones ofrecidas por la prima de Rodríguez Gómez, quien relató que vio cuando un hombre la montó en el auto “a la fuerza”.

El auto fue evaluado por personal del ICF, que no encontró armas de fuego, casquillos de balas ni residuos de sangre.

Una fuente de El Nuevo Día indicó que el carro habría sido lavado por dentro.

Sin embargo, en el vehículo sí levantaron huellas dactilares y muestras de material genético que serán comparadas con muestras de la joven de 20 años y con material genético donado por algunos de los sospechosos en el crimen.

Al momento se desconoce cuán cerca están los investigadores de identificar formalmente a un sospechoso y de someter cargos criminales, pues la Policía ha mantenido un estricto silencio de acuerdo con órdenes del Departamento de Justicia.