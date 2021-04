El día en que el gobierno le archivó los cargos que le costaron a José Armando Torres Rivera casi 30 años de cárcel por un crimen que no cometió, el fiscal Yamil Juarbe se viró hacia el hombre de 48 años y, en el silencio matizado de tenues llantos de alegría que reinaba en la corte, le ordenó: “Don José, ¡sea feliz!”

Van poco más de cuatro meses de aquella fresca mañana de diciembre en que Torres Rivera se libró al fin de la descomunal carga que se le puso sobre sus espaldas cuando, en el lejano 1990, a sus escasos 17 años, se le acusó y condenó a 224 años de cárcel por un crimen que no cometió: el secuestro y la violación de una joven de la barriada San José, de San Juan.

La felicidad que le invitó a buscar un representante del Estado que tan brutamente lo trató resultó ser mucho más elusiva de lo que imaginó aquella mañana de abrazos y lágrimas de alegría. “He tratado (de ser feliz), pero luego de eso me cayeron par de achaques encima, lo cual no me ha permitido ser yo, como anhelaba y ahí estamos tratando de luchar día a día con las limitaciones que hoy me persiguen”, dijo, en tono agotado, en el podcast Torres Gotay Entrevista.

Torres Rivera fue puesto en libertad bajo palabra en enero del 2019. Pero, siendo todavía un convicto, vivía con enormes restricciones. Un grillete electrónico; la obligación de estar a cierta hora en su casa, a la que llegaba corriendo tras salir de su empleo en la construcción y su nombre en el Registro de Ofensores Sexuales.

José Armando Torres Rivera, quien tiene hoy 48 años, estuvo preso desde octubre de 1990 a enero de 2019, por un crimen que no cometió. Fotos: ([email protected]) (Pablo Martínez Rodríguez)

Tras ser excarcelado, él y su abogada, Iris Yaritza Rosario, de la Sociedad para la Asistencia Legal, no dejaron de tratar de probar su inocencia. Pruebas de ADN a la ropa de la víctima comprobaron lo que Torres Rivera y otros, incluidos dos co-autores confesos del crimen, siempre dijeron: él no participó de la villanía.

El 14 de diciembre del 2020, a las 10:26 de la mañana, poco más de 30 años y dos meses después de verse enredado en esta horrible trama, el juez Jorge L. Toledo Reyna le archivó los cargos. Por primera vez en su vida de adulto, era un hombre libre de culpa y de sospecha. Concluyó la odisea, dice, sin rencores. “La vida me enseñó a estar tranquilo, porque yo no tuve culpa. Tengo que salir tranquilo, como yo era. No puedo llevar rencores, ni odio, porque no me hace bien”, cuenta.

Una larga pesadilla había terminado.

Otra, estaba por comenzar.

De las primeras cosas que hizo tras recuperar su plena libertad, fue viajar a Pennsylvania, donde vive su mamá, que no había visto en años. Estando allá, enfermó gravemente, de una condición de la que solo precisa que no es COVID-19.

“Junto a mi compañera fui al hospital. Estuve allí en sala de emergencia, que yo recuerde, cinco minutos. Me desaparecí del mundo. Estuve en intensivo un mes y medio. No me daban esperanza de que volviera otra vez”, cuenta.

Torres Rivera, quien fue ingresado el 31 de diciembre de 2020, estuvo más de 30 días intubado, lo cual tuvo el efecto que este proceso suele tener en las personas: el tiempo de inactividad le atrofió los músculos. Dada su fragilidad, no ha podido volver a caminar.

“Eso fue otro golpe duro, porque yo entré caminando y me voy en silla de ruedas. Todavía hoy en día sigo en una silla de ruedas. Estoy cogiendo terapias, pero son poco a poco. El proceso va ser duro”, afirma el hombre.

Al regresar de Estados Unidos, volvió a enfermar. Pasó una semana en intensivo. Hoy, está otra vez hospitalizado. Debido a estas situaciones, el hombre, que salió la cárcel con las manos vacías, no ha podido volver a trabajar. No tiene más sustento que la asistencia nutricional del gobierno. Tampoco tiene vivienda propia y vive a la merced de otros.

“A veces ni yo mismo entiendo por qué tantos achaques en esta etapa de mi vida. Pero hay que enfrentarlo. Dios siempre me brinda un poquito de fuerza. Algunas veces le entra a uno desánimo, seguro que sí. Coraje. Pero no puedo hacer nada con eso. Al contrario, perjudicarme más de lo que estoy”, cuenta.

Rosario cree que lo que vive Torres Rivera es consecuencia del encierro a tan temprana edad y de las terribles condiciones de vida en la cárcel a lo largo de tantos años. “Cuando enfermó gravemente, lo que yo sentí fue que todo el trabajo que yo había hecho fue en vano y que el sistema lo había condenado a muerte. Todo lo que él está pasando es consecuencia directa de su ingreso”, dice.

Torres Rivera notificó al gobierno su intención de demandarlo por el daño que le causó. Pero es un proceso que tarda, y dada la bancarrota del gobierno, de perspectivas inciertas.

Mientras, tiene modestas aspiraciones en esta etapa de su vida. Quiere casarse con su novia, poder trabajar, tener una casa “donde no nos mojemos”, correr y cuidar su adorado caballo Cariño y “ser feliz”. “Lo demás lo conseguimos por el camino”, dice.

(José Armando Torres está recibiendo donativos por ATH Móvil al teléfono 787-975-2489 y por PayPal a josearmandotorres15)

