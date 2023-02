“Yo estaba durmiendo en el primer cuarto. Cuando desperté sentí que la casa se estaba derrumbado, me paré corriendo”. Myrna García Torres, de 68 años, rememoraba este lunes lo ocurrido en la madrugada del 7 de enero de 2020, cuando un terremoto de magnitud 6.4 provocó estragos principalmente en la región suroeste de Puerto Rico.

El impacto en la casa de Myrna, donde reside junto a dos hermanas de 78 y 60 años, y un hermano de 74 años -los cuatro no videntes-, en el barrio Guaydía en Guayanilla, convirtió la estructura en una insegura e inhabitable. Aquella madrugada los cuatro hermanos lograron salir con vida de su vivienda gracias a que Myrna, la última en perder la visión debido a un diagnóstico de retinitis pigmentosa, los dirigió hacia una salida que daba al patio de la casa. Pero el lunes, poco más de tres años después del terremoto, la familia pudo comenzar a reescribir memorias en un nuevo hogar.

Sobre un suelo reforzado en el terreno de la antigua residencia y una estructura diseñada para soportar temblores, los hermanos recibieron la llave de su nueva casa, amueblada, de la mano de la entidad sin fines de lucro PathStone Corporation. “No tengo ni palabras. Me siento muy feliz, muy agradecida de todos los que me han ayudado. Vuelvo a mi casa, en el barrio donde me crié”, compartió Myrna, emocionada, en declaraciones a El Nuevo Día.

María Rodríguez Collazo, directora de Programas de Vivienda de PathStone Corporation Puerto Rico, los hermanos María, Myrna, Perfilita y Wilson García Torres, junto a Carla Carla Haeussler-Badillo, directora ejecutiva de Fundacción MMM; Adriana Rivera de Direct Relief y el alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera, durante la entrega del nuevo hogar. (Suministrada)

Al igual que estos cuatro hermanos y tras perderlo todo, otras dos familias de Guayanilla inauguraron el lunes sus nuevos hogares. PathStone Corporation -que tiene sede en Rochester, Nueva York- gestionó el proyecto para la construcción de las viviendas de adultos mayores y con necesidades urgentes de salud a un costo de $450,000, con el apoyo de Direct Relief, Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR), Filantropía Puerto Rico, Fundación MMM y el Federal Home Loan Bank de Nueva York.

“Haber completado estos proyectos demuestra que aún con los retos del alza en costo de construcción es posible desarrollar vivienda sin sacrificar calidad y espacio”, expresó María Rodríguez, directora del Programa de Vivienda de PathStone Corporation, quien destacó el papel y la importancia de las alianzas del sector privado para hacer posible este tipo de proyectos. “Para nosotros, más que nuestra misión, es devolver esa estabilidad que han perdido estas familias luego del desastre de los sismos”, añadió en declaraciones a este medio.

En esta primera fase del proyecto, también recibieron su nuevo hogar Rafael Hernández y su esposa Lilliam Rodríguez, ambos de 75 años. El matrimonio perdió su vivienda de “toda la vida” al desplomarse tras los temblores que sacudieron a Guayanilla y el resto de la zona suroeste. La tercera familia está integrada por Axel Caraballo y Cecilia Williams, su hijo de dos años y una sobrina integran la tercera familia que podrá contar con una vivienda segura.

Estas familias habían recibido entre $26,000 y $30,000 en asistencia ofrecida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para la reconstrucción de sus casas, montos insuficientes para lograr reconstrucciones que a su vez estuviesen diseñadas para responder a necesidades especiales atadas a diagnósticos de salud.

Rafael Hernández y su esposa Lilliam Rodríguez, ambos de 75 años, perdieron su vivienda al desplomarse tras los temblores que sacudieron a Guayanilla y el resto de la zona suroeste. (Suministrada)

La directora del Programa de Vivienda de PathStone explicó, además, que como parte del proyecto se realizaron análisis de suelo para determinar las mejoras que había que realizar en los terrenos para aumentar las capacidades de resistencia de los nuevos hogares ante sismos.

“Lo primero que se utiliza para cubrir los gastos es lo primero que recibieron de FEMA. Entre planos, estudios geotécnicos y permisos, nada más en esa parte diminuta del proceso, ya por familia se habían ido más de 12,000 dólares, ciertamente no es suficiente (la asistencia federal). Son familias que de ninguna otra manera no hubiesen podido reconstruir sus hogares”, relató.

Rodríguez adelantó que hay otras tres familias cuyos hogares serán reconstruidos por PathStone Corporation y las alianzas del sector privado. Dos de estas familias están en Guayanilla y una en Peñuelas, pero ninguno de los proyectos ha iniciado debido a que las casas afectadas por los terremotos no han sido demolidas. En el caso de las dos residencias en Guayanilla, explicó que el proceso se retrasó debido a que se encontró presencia de plomo y el municipio enfrentó dificultades en la búsqueda de un contratista para retirar el material, mientras que en Peñuelas había dificultades para identificar un contratista para la demolición.

“Esperamos a que los municipios realicen las demoliciones, porque eso tiene también un costo que no podríamos cubrir. Una vez e finalicen las demoliciones, seguimos aunando esfuerzos y consiguiendo donantes para el proceso de construcción”, indicó Rodríguez.

Los interesados en realizar algún donativo pueden hacerlo a través de ATH Móvil Negocios - Pathstone También pueden comunicarse por correo electrónico escribiendo a mrodriguezcollazo@pathstone.org Para más información sobre nuestra organización pueden acceder en Facebook a PathStone Corporation Puerto Rico y en internet a www.pathstonepuertorico.org.