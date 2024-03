“¿Tú hiciste esta transacción?”: los métodos que los adultos mayores tienen disponibles para protegerse del fraude financiero

“Si la persona es un adulto mayor que no está pendiente a eso o no sabe bregar, que la reciba el mismo tutor de la persona o el familiar. ‘Mira mami, mira papi, ¿tú hiciste esta transacción?’. Esa es mi recomendación: activar esas notificaciones y estar pendiente al estado de cuenta diario y a las transacciones diarias ”, expuso.

Nieves sostuvo que, al tener las notificaciones encendidas, es más rápido identificar una transacción no autorizada y poder notificar al banco.

Al respecto, relató que han tomado varias querellas de establecimientos de comida, restaurantes y puestos de gasolina, donde la persona mayor no está pendiente a su tarjeta, y el empleado copia la información de la banda magnética para enviarla a un tercero.

El policía señaló que la mayoría de los casos que han visto son de adultos mayores, porque tienden a no estar pendientes a los movimientos diarios de su tarjeta y se percatan del fraude una vez reciben el estado de cuenta .

Alerta cuando la situación “no es normal”

“Detente cuando te pasa algo que no es normal. Te llama alguien que no es normal. Te piden información que no es normal”, explicó sobre el rojo.