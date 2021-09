Una serie de tuits publicados en días recientes por la rapera y cantante trinitense Nicki Minaj, quien no está vacunada contra el COVID-19, desataron una nueva discusión sobre los peligros de la desinformación y su efecto sobre las personas que siguen sin inocularse contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Minaj, que ostenta cerca de 23 millones de seguidores en la red social, publicó un tuit el pasado 13 de septiembre en el que su primo, que reside en Trinidad y Tobago, le indicó que no se vacunaría contra el COVID-19 luego que un amigo suyo, supuestamente, se volvió impotente y sufrió de inflamación testicular como consecuencia de recibir la inyección. Minaj añadió en el tuit que el hombre estaba por casarse y que su prometida canceló la boda al enterarse de los supuestos efectos de la vacuna.

“Les pido que recen y se aseguren que están cómodos, y que no fueron intimidados, al tomar su decisión (de vacunarse o no)”, añadió la artista.

Precisamente, la Organización Mundial de la Salud (ONU) advirtió en días recientes que la desinformación en torno al COVID-19 y la vacunación es “una seria amenaza pública” que ha provocado que algunos no quieran inocularse.

Inclusive, el cirujano general de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, ya había advertido de los peligros de la desinformación, pues abonan a la confusión y desconfianza en los esfuerzos de salud pública para combatir la pandemia.

Aunque varios medios de comunicación indicaron que Minaj se expresó en contra de la vacunación en otros tuits, la cantante no ha escrito mensajes con dicha recomendación y ha explicado que no se ha vacunado porque sigue aprendiendo sobre las ventajas y desventajas de los fármacos disponibles.

Del mismo modo, Minaj negó que su decisión de no asistir a la Gala Met se debió al requisito de vacunación compulsoria establecida por los organizadores, sino que decidió no viajar debido a que quiere permanecer con su hijo que cumplirá su primer año el 30 de septiembre. Por último, sostuvo, en otro tuit, que “seguramente también me vacunaré porque tengo que salir de gira”.

“Creo que eso tuvo que ver con una situación clínica previa (de la persona) y de forma simultánea surgió con la vacunación”, indicó el doctor Nabal Bracero, subespecialista en endocrinología reproductiva e infertilidad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han informado que no hay evidencia de que la vacunación contra el COVID-19 reduzca la fertilidad.

“Las sociedades profesionales especializadas en reproducción masculina recomiendan que se ofrezca la vacunación contra el COVID-19 a los hombres que desean tener bebés en el futuro. No existe evidencia de que las vacunas, incluidas las vacunas contra el COVID-19, causen problemas de fertilidad en varones”, reiteran los CDC.

Luego de surgir la controversia, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés), desmintió el tuit de la cantante al contestar una pregunta del reportero y presentador de CNN Jake Tapper.

“La contestación sobre eso es, sencillamente, no. No existe evidencia alguna de que eso (impotencia e inflamación testicular) ocurra, y tampoco existe razón alguna para imaginar que eso podría ocurrir. Así que la contestación a tu pregunta es no”, enfatizó Fauci.

Como si fuera poco, el ministro de Salud de Trinidad y Tobago, el doctor Terrence Deyalsingh, también desmintió el tuit de Minaj y lamentó que su agencia desperdiciara dos días tratando de confirmar la veracidad del contenido del tuit.

“En este momento que nos encontramos, no existe, en lo absoluto, ni tenemos informe alguno sobre efectos secundarios o adversos que causen inflamación testicular en Trinidad y Tobago. Y tampoco tenemos conocimiento de que existan casos en alguna parte del mundo”, subrayó Deyalsingh.

Mientras, Bracero explicó que, a través del Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS), se puede reportar cualquier evento que surja tras la vacunación.

“No requiere que haya ninguna causalidad ni investigación científica para documentar algo así. No se establece causa y efecto (del evento reportado)”, dijo.

La situación de la que escribió Minaj en sus redes, dijo, coincide con un posible caso de orquitis, lo que la Clínica Mayo describe como “la inflamación de uno o ambos testículos debido a un virus o infecciones bacterianas, como enfermedades de transmisión sexual”.

“Esta es la segunda gran batalla que estamos librando, la desinformación. Las vacunas son súper seguras y no hay datos que validen que impactan la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. Si hubiese alguna duda, se pediría una prueba de embarazo (a las mujeres antes de vacunarse) y no se requiere porque no hace falta”, indicó.