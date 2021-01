Yauco- El olor del arroz guisado y las costillas fritas arropan la calle frente a la vivienda de Haydeé Santos, en el sector la Joya, del barrio Barinas de este pueblo.

Vivienda, sin embargo, es solo una manera de decirlo. Desde el 7 de enero del 2020, Haydeé, viuda de 61 años, no tiene casa. Pasa los días con sus noches en una caseta de toldos amarrados sobre un esqueleto de madera, a orillas de la calle.

La cocina es un módulo de madera, no más grande que un pasillo, al lado de la caseta. Adentro, de día, todo se funde en el resplandor azul del sol traspasando el toldo. Pasan los carros, y los toldos se estremecen. Si llueve, se moja.

Hay un árbol de Navidad de unos tres pies de altura, al lado está el pequeño sofá en el que Haydeé se tira una frisa por encima, se coloca en posición fetal para caber y se encomienda a Dios antes de dormir. “Digo: ‘señor, protégenos y cuídanos mientras dormimos’”, dice la mujer.

La caseta no tiene puertas. Cualquiera que pase caminando, mira y ve a Haydeé durmiendo. Pero ella no tiene temor. “Gracias a Dios, en esta parte nunca ha pasado nada malo”, dice, sonriendo.

Haydeé Santos no tiene hogar desde el terremoto del 7 de enero de 2020.

La carretera es flanqueada por frondosos árboles. Densas sombras protegen la caseta del impacto directo del sol. El aire es fresco, como es típico en Navidad. Se siente la atmósfera del Bosque Seco de Guánica a unos minutos de distancia.

El apacible panorama, no obstante, no logra disimular la atribulada situación de esta mujer. Al cumplirse hoy un año del terremoto, para ella, que se quedó sin la casa en la que vivió por décadas, al igual que para incontables otros, la recuperación prácticamente no ha comenzado.

Las ayudas no fueron suficientes y dejaron a incontables sin acceso a una nueva vivienda digna. La pandemia de COVID-19 retrasó las gestiones de recuperación.

Para colmo, la tierra nunca ha dejado de temblar, lo que mantiene a la gente en permanente ansiedad.

Como resultado de todo esto, el panorama no ha cambiado demasiado desde aquella espantosa madrugada en que la tierra se sacudió como si la hubiera dinamitado, y casas y otros edificios se derrumbaron en estruendo de explosión, dejando a estas comunidades en un estado de trauma del que aún no salen.

Trauma persistente

“Las personas por aquí no pueden olvidar la madrugada del 7 de enero”, dice Carmen Villanueva, líder comunitaria que asiste a las comunidades a través de la organización Somos Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA).

Un recorrido de El Nuevo Día por la zona, más entrevistas con líderes comunitarios, revelaron que, en el área, abundan las personas paralizadas por la falta de ayuda o por ayuda insuficiente. Abundan también los que, sin los conocimientos técnicos, se han dado a la tarea de tratar de reparar sus propias casas.

“El movimiento de reconstrucción de lo que se dañó tiene F. Es pésimo, pésimo. En Guayanilla, prácticamente no se ha levantado ninguna estructura nueva. Incluso, las que están marcadas para demoler no las han demolido. Las que se han reconstruido han sido las personas con su propio dinero”, dijo Harold Martínez, un líder comunitario de Guayanilla, de FURIA.

El gobierno de Puerto Rico estimó en unas 8,300 las viviendas que sufrieron daños severos a causa de los sismos. Los daños generales ascendieron a $8,300 millones.

En septiembre del año pasado, el Centro de Información Central de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey reveló que solo el 34% de las solicitudes de ayuda individuales fueron aprobadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). El promedio de ayuda fue de $5,282 por familia. Unas 524 familias recibieron la ayuda máxima de $35,500.

FEMA ha aclarado que la intención de la asistencia no es sustituir lo perdido. Pero, para personas que lo perdieron todo, sobre todo en zonas de pobreza, incluso el máximo de ayuda puede no ser suficiente.

Ese es precisamente el caso de Haydeé.

La mujer perdió la casa de concreto, incrustada en una pendiente, que su esposo, fallecido hace 21 años, heredó de su familia. A la casa, se le desprendió el empañetado de sus columnas, se le derrumbaron dos paredes y se le cayó una escalera. Fue pérdida total. Haydeé recibió $29,000 de FEMA. No ha podido encontrar otra casa con esa cantidad.

“La más barata que he visto vale $75,000”, dice la mujer, cuyo único sustento es el seguro social.

Al lado de Haydeé, viven, en módulos de madera, un nieto y una nieta con su esposo y su biznieto, al que ella cuida. Haydeé no ha explorado la opción de procurarse vivienda pública o en una égida porque no quiere separarse de ellos.

“Me da cosa dejarlos. Imagine, uno bien y ellos pasando vicisitudes, como uno dice. No me gusta. Usted sabe cómo son las abuelas”, dice Haydeé.

✉ Email Vista hoy día de una de las casas afectadas el año pasado en la calle 25 de julio de Guánica. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Al Son de Carol es apenas uno de dos restaurantes que están operando a poca capacidad en el área del Malecón de Guánica. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Un letrero en uno de los restaurantes clausurados en Guánica informa de la fragilidad de la estructura. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Aidé Santos, quien lleva viviendo casi un año en un campamento de toldos azules en el sector Barinas de Yauco, pasea frente a su casa, que no está en condiciones aptas para vivir. Santos estaba al cuidado de su bisnieto, Jacob Padró (en primer plano), quien vive con su madre en un módulo de paneles de madera ubicado al lado del campamento de toldos azules. (Ramón "Tonito" Zayas)

Vista de los escombros de otra de las casas destruidas por los sismos en la calle 25 de julio de Guánica. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Un ciudadano transita en su bicicleta frente a uno de los tantos escombros que hay en el centro de Guánica. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Vista de una de las estructura que han podido ser reconstruidas luego de los temblores en el centro de Guánica. (Ram—n "Tonito" Zayas)

El pequeño Jacob Padró juega en el interior del albergue de su bisabuela Haydeé Santos, quien lleva viviendo hace casi un año en un campamento de toldos azules en el sector Barinas de Yauco. (Ramón "Tonito" Zayas)

Vallas de concreto impiden el paso hacia la casa alcaldía de Guánica, inhabilitado por los terremotos. (Ram—n "Tonito" Zayas)

El 7 de enero de 2020, la zona sur del País fue la más afectada por un terremoto que destruyó o inhabilitó gran parte de las estructuras del centro de Guánica. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Vista de uno de los albergues del campamento de toldos azules levantado en el barrio Barinas de Yauco, donde un grupo de ciudadanos lleva viviendo casi un año. (Ramón "Tonito" Zayas) Facebook

Elis Oquendo, del sector Lima de Barinas, en Yauco, creyó haber perdido la casa de más de $100,000 que construyó con los ahorros que juntaron él y su esposa, Carmen, trabajando por más de 40 años en EE.UU. El Nuevo Día entrevistó a Elis, de 76 años, unos días después del terremoto. Estaba, en aquella ocasión, viviendo solo en el patio de su casa, en una caseta.

Se le veía, entonces, abatido y desanimado. Dijo, aquella vez, que no tenía fuerzas para reconstruir su casa. Tras pasar siete meses fuera de la vivienda, regresó y él mismo emprendió la tarea de repararla con los $35,500 que recibió de FEMA.

A la casa, se le agrietaron paredes, se le desprendió el empañetado a las columnas, y una escalera externa de concreto que da al segundo nivel tiene enormes rajaduras. Un ingeniero le dijo que, como la casa no se había movido y el piso está sólido, podía repararla. Al no haber conseguido nadie que lo hiciera, la trabaja él mismo, día a día, grieta a grieta.

Ha reforzado columnas, cubierto las grietas, y le puso un soporte de concreto a la escalera casi colapsada. Nunca había hecho trabajos de ingeniería. Pero asegura que ha convertido su casa en una resistente a sismos. “Yo nunca había bregado en cemento. Nunca. Pero te garantizo, y me lo han dicho, que brego mucho mejor de los que bregan por ahí”, dice.

Carmen, la esposa, intercede: “La casa no va a quedar como estaba. Pero ahí están los ahorros de toda nuestra vida. No podíamos dejarla ahí”.

No lejos de Elis y Carmen, vive Remigio Caraballo. La casa en la que vivía solo y que heredó de su padre en el barrio Boca de Guayanilla colapsó y se hundió como si la tierra se hubiera abierto. Remigio, de 69 años, sabe que está vivo porque el día del terremoto tenía una cita médica y pernoctaba en la casa de un hermano.

FEMA le dio los $35,500. Sabe que, con eso, tampoco podrá comprar una casa, y le dio $10,000 al hermano con el que vive, otros $10,000 a su hermana y se quedó con el resto.

“La casa estaba medio deteriorada. Una de las cosas que yo tenía en mente era tumbarla cuando consiguiera el dinero y hacerla nueva. Si la hubiera hecho nueva, la habría perdido”, dice el hombre, un exmecánico en fábricas de la zona.

“De aquí pa’ lante, vamos a tener que aprender a vivir con esto. Sabe Dios cuántos años tiene esto. Aquí siempre había ruidos y la gente decía: ‘es el mar, barrunto del mar’, como decía la gente antes. Sabe Dios si eran temblores y no se sabía”, cuenta Remigio.

Ayuda denegada

Otro para el que la recuperación no ha comenzado es Israel Vega Costa, de 82 años, residente en el sector Media Quijada, del barrio Barinas de Yauco. La casa donde vive, que le fue cedida a él y a un hermano por su padre, tiene múltiples grietas. Pero no cualificó para ninguna ayuda. Ingenieros del municipio la calificaron de “uso restringido”, pero él sigue allí por no tener más opciones.

Estuvo dos meses refugiado en un parque de pelota en Yauco, lo cual le recordó el tiempo en que vivía entre obreros agrícolas en Estados Unidos. FEMA le ofreció pagarle la renta mensual fuera de Yauco, pero no accedió porque es vecino de su exesposa, que está incapacitada y a la que él todavía cuida.

“No queria ir pa’ allá, más lejos de lo que ya estaba. La señora está en silla de ruedas. Necesita ayuda. ¿Qué iba a hacer yo solo con ella por allá? Ella está de la cama a la silla y de la silla a la cama. Ella no quiso tampoco”, dice Israel, quien asegura que no conoce la razón por la cual le fue denegada la ayuda.

Sabe que está en una casa insegura, pero cree que no tiene opciones. “Estoy intranquilo, pero, ¿qué voy a hacer? ¿Pa’ dónde me voy? No puedo. Tengo que estar pendiente a esto”, sostiene.

La tierra aquí, recuerda, nunca ha dejado de temblar. Por eso, duerme en un catre militar, en la sala, cerca de la puerta, por si tiene que salir. “Nunca en mi vida había vivido tan asustado como este año. Ya lleva tiempito que se ha calmado. Pero de medio año pa’ atrás, eso era a diario temblando. A diario, a diario. El corazón se le agita a uno”, dice.