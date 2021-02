“Un belén pa’ las penas,

Un belén pa’l amor,

Un belén para Alexa

Tócame el tambor”

- Nitzie Judith Sanchez

Si el espejo de Alexa Negrón Luciano hablara, probablemente contaría las veces que reflejó miradas de odio, insultos, rechazos... Quizás en su reflejo haya retratado a los mismos que cometieron el crimen contra su vida hace exactamente 365 días. Hoy, cuando cumpliría 28 años, la comunidad que la acogió como símbolo pide que ese espejo refleje la justicia y la equidad que tanta falta hace.

Este fue el mensaje que imperó durante un evento de conmemoración por la vida de Alexa, en la intersección de la carretera PR-165 con la PR-865, muy cerca del lugar donde fue asesinada hace exactamente un año.

A la actividad acudieron decenas de personas, incluyendo al alcalde de Toa Baja, Betito Márquez, los representantes Deborah Soto y José B. Márquez y las senadoras María de Lourdes Santiago y Ana Irma Rivera Lassén.

“Estamos aquí para exigir que las autoridades sigan la investigación y que se haga justicia porque la vida de Alexa y de nuestras hermanas transgénero son valiosas... La violencia tiene que parar, la ignorancia se tiene que combatir y es responsabilidad de todos nosotros, no solo de la comunidad, sino de todos como seres humanos”, sostuvo Tony Lima, director ejecutivo de la organización Arianna’s Center, con base en el estado de Florida y Puerto Rico.

Las autoridades han dicho que han identificado personas de interés en el caso de Alexa, pero hasta el momento no se ha realizado ningún arresto. El Negociado Federal de Investigaciones también colabora con la investigación al tratarse de un crimen de odio.

Según Lima, la organización, junto con la Universidad de Puerto Rico, llevaron a cabo un estudio con la participación de 300 personas transgénero que reveló que la mayoría opina que Puerto Rico no es un lugar seguro para las personas trans, mientras el 63% han experimentado violencia por parte de una pareja sexual.

Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago, visiblemente llorosa, urgió a celebrar la diversidad y promulgar la equidad para lograr un verdadero cambio.

“Un transfeminicidio no es otra cosa de asesinar a alguien por el delito de ser, no por lo que hizo, no por algo que dijo, por lo que es”, señaló.

“Todas, todos y todes queremos que se nos cuente. Que se cuenten a las mujeres, las queremos vivas, pero si muertas, que se cuenten como mujeres que han sido asesinadas. Las personas LGBTTIQ, que se cuenten, las mujeres trans que se cuenten, no como un incidente más de violencia. Ya está bien del discurso de que todas las vidas importan sí, pero es que hay una gente que es asesinada por lo que es y eso es distinto, eso hay que nombrarlo”, agregó.

Mientras, la senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana Ana Irma Rivera Lassén, quien dijo enfrentar el discurso de odio y hasta amenazas de personas en contra de sus posturas como mujer negra y lesbiana, instó a la comunidad LGBTTIQ+ a perseverar en la lucha por la justicia y la equidad.

“Hay una iniciativa muy fuerte de odio contra las personas que estamos levantando proyectos de ley para la inclusividad, pero yo confío en que el mandato que dio el pueblo de Puerto Rico sobre diversidad en las elecciones domine”, sostuvo.

La senadora, por otro lado, celebró que la Asamblea Legislativa reconoció que para combatir la violencia de género contra las mujeres era necesario acoger una enmienda para que el concepto fuese inclusivo y se reconocieran los transfeminicidios.

“Son otros tiempos, sin duda, pero son otros tiempos porque la lucha de la comunidad LGBTTIQ está en la calle, está hablando alto y está exigiendo los derechos de todas las personas. Sin eso, no habría ningún triunfo. La lucha continúa y tenemos que seguir avanzando”, señaló.

“Alexa caminaba con un espejo mirando quién la seguía, pero el odio que ella pensaba que la seguía no estaba a sus espaldas, estaba en todas partes. Tenemos que hacer ese espejo girar para combatir el miedo... Avanzamos todo el mundo en la sociedad o no es avance”, agregó Rivera Lassén.

La comunidad trans que asistió a la actividad alzó sus manos sosteniendo espejos negros con el nombre de Alexa en letras rosas para honrar su memoria.

“El espejo que llevaba reflejó toda esa oscuridad del rechazo, la burla, la falta de educación de las personas. No sabían cómo hablar de ti, pero gracias a ti aprendieron. Nosotras dimos un paso adelante y en tu nombre hablamos sobre nuestra realidad, los que hemos asumido nuestra identidad de género de cara al mundo”, resaltó Kimberly Vázquez, coordinadora para la comunidad trans de Arianna’s Center.

Durante el mensaje, voltearon sus espejos como símbolo del cambio que exigen a nombre de Alexa, de las otras seis personas trans asesinadas en 2020 y de toda la comunidad LGBTTIQ.

“Cambian su espejo a la claridad y a la luz que ahora tú nos das. Sigues presente en nuestra memoria y en los espejos que lleva tanta oscuridad quiero que veamos nuestros reflejos, la esperanza, el amor y el respeto hacia la comunidad trans que tanto necesitamos”, añadió.

La portavoz de la organización Waves Ahead, Olga Chapman Rivera, indicó a El Nuevo Día que próximamente anunciarán un evento para develar un monumento en honor a Alexa, que estará a cargo del artista Celso González. Por el momento, se encuentran en el proceso de completar los permisos con el gobierno estatal.