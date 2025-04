“Yo conocí al futuro papa en 1997. En ese momento, todavía no era arzobispo en propiedad, sino el obispo coadjutor de Buenos Aires, Argentina, con derecho a sucesión (...) A mí me tocó participar del grupo donde estaba Bergoglio” , relató, en entrevista con El Nuevo Día , el monseñor.

“El único que me contestó fue Bergoglio. Me envió una tarjeta de Navidad con un breve saludo en su puño y letra. El sobre también fue preparado personalmente por él”, recordó con una sonrisa en su rostro.

“Hasta el día de hoy, cuando me encuentro con él, me llama por mi nombre. Me dice: ‘Roberto’. Sabes, lo dice sin mucha formalidad. Yo no lo llamo: ‘Francisco’”, expresó riéndose.