Christian acaba de empezar el primer grado entre papeles, los aparatos electrónicos que comparte con su hermana y su madre, y la incertidumbre sobre si recibirá este semestre todas las terapias que necesita.

“Él tiene seis años, pero mentalmente son tres o cuatro, así que no tiene la atención para estar frente a una computadora. No dura ni 10 minutos, así que la maestra le manda papeles”, narró su madre, Genis Basabe.

Poco a poco, en las primeras semanas del nuevo año escolar, ella y su esposo han trabajado con la maestra de salón a tiempo completo de Christian para ver cómo pueden atender mejor al niño, diagnosticado con síndrome Down.

“Lo que le han dado son exámenes diagnósticos (desde que empezaron formalmente las clases el 24 de agosto), pero no son adecuados para él”, opinó Basabe, al detallar que ya el niño -que recibe servicios de Educación Especial- reconoce algunas letras y practica los números del uno al cinco. Al estudiar, un adulto siempre lo ayuda a sostener el lápiz, explicó.

En el caso de las terapias, de cinco que debe tomar, ya comenzó tres. Las otras dos -terapia ocupacional con sensorial y sicológica- aún están en veremos.

“Con la sicológica, lo que me dijeron fue ‘me llamas a finales de septiembre a ver si hay algo’”, agregó Basabe.

Por su parte, el hijo de Keila Pérez toma sus terapias de habla y ocupacional a distancia, y la sicológica de forma presencial. Ella ha optado por poner en espera el inicio de las terapias de disfagia y física ante las complicaciones de ofrecerlas a distancia y el riesgo de contagio con COVID-19, si el niño de 11 años las toma presencial.

Su mayor reto son los módulos didácticos confeccionados por el Departamento de Educación. Por su edad cronológica, al hijo de Pérez le corresponde cumplir con los estándares del sexto grado.

“Los módulos no están a su nivel, la maestra lo tiene que modificar todo. Eso toma mucho tiempo. Él hizo los exámenes diagnósticos bastante bien, no se los di todos el mismo día, pero ya se ha ido acostumbrando a estar sentado frente a la computadora”, relató Pérez. Su nene ya recibió la computadora portátil provista por el Departamento de Educación.

Ante el atraso en el inicio del semestre escolar a causa de la pandemia de COVID-19, los maestros de corriente regular y Educación Especial aún no han terminado de identificar las necesidades que tienen los estudiantes, indicó el secretario asociado de Educación Especial, Eliezer Ramos Parés.

“Nuestros estudiantes de la corriente regular, que son de Educación Especial y requieren adaptaciones, son sus maestros de salón recurso, en conjunto con los maestros de la sala regular, los que tienen que trabajar esas adaptaciones”, sostuvo Ramos Parés. “Los estudiantes en salones especializados de Educación Especial tienen que tener contacto con sus maestros, que le estén proveyendo el material. Necesitamos estar conscientes de cuáles son sus necesidades, así que no existe un módulo como tal que funcione para todos”, añadió.

En agosto, había 111,060 estudiantes matriculados en Educación Especial, de los cuales 95,794 asisten a escuelas públicas.

En cuanto al ofrecimiento de terapias y evaluaciones, conocidas como servicios relacionados, Ramos Parés reconoció que existen “retos considerables”.

Los menores pueden recibir terapias a distancia por teleconferencia, tal como lo autorizó la Ley para Regular la Ciberterapia aprobada en abril, o en modalidad presencial, en acuerdo con los padres y tomando todas las medidas de seguridad.

“Reconozco que el sistema se está acomodando a algo que no había vivido antes. Aunque activamos los servicios (de ciberterapia) de marzo a mayo, no se dieron a gran escala hasta ahora”, indicó el secretario asociado, al detallar que se han reportado fallas de comunicación entre los terapistas y las familias, toda vez que dar los servicios a distancia requiere una mayor participación de los encargados.

Ante la emergencia, la agencia autorizó que las terapias se puedan ofrecer de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. Asimismo, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, señaló que la organización escolar que se ha establecido para la educación a distancia -mediante la cual se dividen las clases que toman los alumnos en bloques, unas lunes y miércoles, y otras martes y jueves- permite que tengan más tiempo para tomar terapias sin interrumpir cursos.

“El contacto académico es hasta mediodía y, en las tardes, los servicios relacionados se pueden ajustar más a las necesidades de cada uno”, agregó.

En cuanto a los asistentes de servicios educativos, conocidos como T1, estos se mantendrán en las escuelas y, además de asistir a los alumnos a distancia, cumplirán otras tareas asignadas por el director escolar, indicó, por su parte, Ramos Parés.

“La función educativa siempre recae en el maestro. La función del T1 está circunscrita a higiene, movilidad, alimentación seguridad, son funciones que, típicamente, en la casa quien las lleva a cabo es papá, mamá, la familia”, expresó. Reconoció que algunos T1 tienen mayor injerencia en la labor académica de los niños, pero insistió que ese no debe ser su rol.

“Los T1 no están para cuidar estudiantes en este momento en que la situación llama a que sean los familiares. No queremos romper ese distanciamiento, no queremos romper ese núcleo familiar que se supone que se mantenga con funcionarios que tienen contacto con la escuela y los hogares”, sostuvo el secretario asociado.

Añadió que este año fiscal “no debe haber” ningún problema con fondos para brindar servicios a los estudiantes de Educación Especial, lo cual fue un escollo constante el año pasado por deficiencias presupuestarias. En agosto, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado donó $9 millones para Educación Especial.

El portavoz de la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapia, Víctor Moreno, dijo que hay atrasos en la firma de contratos y procesamiento de facturas para las terapias a menores mediante el mecanismo extraordinario de remedio provisional. Ramos Parés, mientras, aseguró que esos contratos se están firmando. Subrayó que hace más de una semana había 6,000 contratos de servicios firmados. La Unidad Secretarial del Procedimiento Administrativo de Querellas y Remedio Provisional opera separada de la Secretaría Asociada de Educación Especial.