“Uno nunca se puede confiar”: Alcalde de Bayamón se mantiene vigilante al cauce del Río Bayamón

“Hasta esta hora no hemos tenido ningún inconveniente mayor que no sea alguna rama o árbol caído. Ya se hizo un recorrido por toda la ciudad y todas las carreteras están transitables, aunque obviamente se le pide a la ciudadanía que se mantenga en sus hogares por su seguridad”, explicó el ejecutivo municipal.

El alcalde explicó que tras el paso de Hortensia –para el 1996- no han tenido problemas con el cauce del Río Bayamón, pero no es momento de confiarse, señaló. “Es lo único que en estos momentos pudiera crear algún tipo de situación porque cuando llueve mucho suben sus niveles y aunque luego de Hortensia, por los trabajos que se han hecho en el río, no hemos tenido percances, uno nunca se puede confiar, porque en la naturaleza no hay nada escrito”, dijo.