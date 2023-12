Más de 16,000 horas de asistencia legal, estimadas en unos $3.5 millones, han sido destinadas en servicios a más de 400 organizaciones sin fines de lucro, como parte del programa pro bono que el bufete McConnell Valdés estableció, en 2006, con el fin de apoyar este tipo de instituciones y la expectativa de que otras firmas impulsaran sus propias iniciativas dirigidas al tercer sector.

Esto último, sin embargo, no se ha concretado durante los pasados 17 años, de acuerdo con Arturo García Solá, director general de McConnell Valdés.

“Me encantaría que hubiera tantos programas pro bono como hay firmas legales en Puerto Rico”, expresó el abogado, en una mesa redonda reciente con El Nuevo Día, en las oficinas del bufete, en Hato Rey.

Acto seguido, García Solá destacó que, desde 2006, McConnell Valdés ha provisto gratuitamente servicios como redacción y revisión de contratos, preparación de solicitudes de exención de impuestos de Puerto Rico y Estados Unidos y asistencia en derecho laboral, entre otros.

PUBLICIDAD

“La mayoría de las organizaciones no tienen la capacidad para tener una infraestructura legal”, afirmó, por su parte, Nelson Colón, presidente de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, una de las entidades que colabora con el programa. “Sencillamente, no la tenemos. Los presupuestos no dan. El programa pro bono cumple esa función importantísima de crear, de forma voluntaria, esa infraestructura legal para muchas organizaciones de la sociedad civil en Puerto Rico”, agregó.

La organización sin fines de lucro Coalición Legal para Puerto Rico, fundada en 2018, realiza un trabajo similar al de McConnell Valdés y asesora a otras entidades y grupos comunitarios. Las áreas de servicio principales incluyen aspectos organizativos y corporativos, laborales, contributivos, de relaciones de gobierno y capacitación.

“Cuando formamos este programa, allá para el 2006 –ahora ya tiene 17 años–, lo que queríamos era que la gente nos copiara. Nunca nos copiaron, hasta la Coalición”, manifestó García Solá.

Vital el apoyo legal

Para las organizaciones sin fines de lucro, sostuvo García Solá, el asesoramiento legal resulta crucial para asegurarse de cumplir a cabalidad con la ley, porque, de no ser así, se exponen a perder fondos y certificaciones.

“A nosotros, nos aplican todas las leyes que le aplican a cualquier corporación en Puerto Rico”, explicó Samuel González, presidente de United Way de Puerto Rico. “Si usted no sigue el proceso de ley para despedir a una persona o para llevar un contrato… no tener este asesoramiento te va a llevar a una demanda, así que el impacto (del programa pro bono) nunca lo sabremos, pero es muchísimo más que $3.5 millones”, destacó.

PUBLICIDAD

En tanto, Olga Ramos, presidenta de Boys & Girls Clubs de Puerto Rico, mencionó que la entidad recibió asistencia del programa pro bono en un proceso de reestructuración de su gobernanza para crear varias instituciones. “Veníamos haciendo unas incubaciones internas por mucho tiempo –han pasado, quizás, 10, 12 años–, y con la firma pudimos hacer esos ‘spinoffs’ (subsidiarias) de una manera adecuada y crear una sombrilla”, detalló.

“Si nos hubiéramos ido a pagar ese servicio con una firma legal que no tuviera el conocimiento comunitario, hubiera sido, primero, bien costoso y, segundo, casi imposible”, agregó Ramos.

Las organizaciones sin fines de lucro proveen servicios a cientos de miles de personas anualmente en el archipiélago, principalmente a mujeres, adultos mayores y familias bajo el nivel de pobreza. Pero, en años recientes, el tercer sector ha registrado una disminución en donativos de individuos, lo que amenaza su capacidad de continuar brindando servicios.

Por ejemplo, sin la asistencia gratuita del programa, los gastos legales de La Fondita de Jesús alcanzarían $25,000 cada año, según su director ejecutivo, Josué Maysonet Colón. “Gracias a que la organización no tuvo que utilizar esos recursos para asistencia legal o para asistencia administrativa, se pudieron desviar esos fondos para dar un servicio a una persona, que redunda en que le salvamos la vida”, subrayó.

“No hay una cultura de dar”

A juicio de García Solá, es difícil establecer programas pro bono en otras empresas “si tú no tienes una persona, al menos, que tenga algo de liderazgo en la firma legal y que tenga una mente abierta”.

PUBLICIDAD

“Tú necesitas tener ese ‘germen’, y no hay en Puerto Rico”, lamentó el abogado. “En Puerto Rico, no hay una cultura de dar”.

García Solá y los líderes de las entidades sin fines de lucro urgieron al sector empresarial a considerar apoyar el tercer sector para que pueda continuar proveyendo servicios, y enfatizaron sobre la importancia de dar.

“Dando”, enfatizó Colón, “no solo se transforma la vida de otro, sino la vida propia también”.