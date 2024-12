Urgen a dar continuidad a los trabajos para descentralizar el Departamento de Educación

“Saben que no es la primera vez que se intenta descentralizar el Departamento de Educación. Pienso que uno de los grandes retos de poder continuar y que (no había permitido) llegar hasta donde hoy hemos llegado ha sido la falta de una oficina que fungiera como un ‘project manager’ (gerente de proyecto) que le diera la visión de cómo se implementaban esos procesos” , expresó el director de la Oficina de IDEAR, Roger Iglesias Sepúlveda , al detallar los logros del esfuerzo que nació en 2023 con el impulso del secretario de Educación federal, el puertorriqueño Miguel Cardona .

El informe de transición de IDEAR destaca que, según estimados basados en una expansión de siete a 13 regiones, los costos de establecer un modelo descentralizado representaría un aumento de hasta $54 millones anuales, equivalente a cerca del 2% del presupuesto de la agencia. No obstante, se estimó que la descentralización tendría un retorno de inversión de $2.30 por cada dólar invertido en la iniciativa, ya que generará ahorros en compras, mejoraría el acceso a fondos federales, reducirá las multas que paga la agencia por incumplimiento y permitirá mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos, lo que crearía la oportunidad para que tengan mejores salarios una vez entren al mercado laboral.

No obstante, la líder de implementación de IDEAR en la ORE de Ponce, Anita Orengo Estades , destacó que ya se han documentado resultados positivos en el aprendizaje de los estudiantes. Del mismo modo, indicó que han logrado atender problemas eternos en las escuelas, como asignar auxiliares administrativos a 40 planteles para reducir la carga de los directores escolares.

Aunque Educación Especial todavía no es parte de la descentralización, la directora del Centro de Servicios de Educación Especial de Ponce, Vanessa Aponte , indicó que han estrenado servicios administrativos en unas 38 escuelas –como registro y evaluación de elegibilidad–, lo que ha agilizado trámites y reducido el tiempo de espera para atender a estudiantes.

Iglesias Sepúlveda señaló, en tanto, que no ha habido encuentros oficiales con el equipo de la gobernadora electa Jenniffer González para discutir IDEAR, aunque sí “conversaciones informales”. La iniciativa fue uno de los temas discutidos durante la vista del Comité de Transición en la cual participó la ahora exsecretaria de Educación Yanira Raíces Vega .

“Ningún plan es perfecto, sobre todo cuando nunca hemos hecho esto antes, pero hay una estructura ya creada, que da cierta confianza de que pueda haber continuidad.... Lo que sí no nos gustaría ver es que se sigamos descartando esfuerzos. No sigamos tirando por la borda la esperanza, vamos a darle una oportunidad a nuestra niñez y juventud, que esto es por ellos y busquemos la forma de servirles mejor”, expresó la directora ejecutiva de Fundación Colibrí, María Jaunarena, quien representó al sector no gubernamental filantrópico en los primeros trabajos de mesas de implantación.