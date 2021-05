A un año y dos meses del reporte y confirmación de los primeros casos de COVID-19 en Puerto Rico, urge que la población coopere y se vacune contra este virus para poder alcanzar la inmunidad de rebaño.

Ese fue el llamado de la doctora Antonia Coello Novello, excirujana general de Estados Unidos, quien advirtió que la población que más corre riesgo de contagiarse son los jóvenes, a pesar de que no todos han optado por vacunarse.

“Desde que comenzó la pandemia se dijo que los jóvenes no estaban a riesgo y le dimos ‘permiso’ para divertirse, sin complicaciones. Los adultos nos vacunamos y todo iba bien, pero empezaron a salir las variantes, porque el virus muta. Y hay transmisión comunitaria (alta) y los aeropuertos están abiertos y la gente viaja”, advirtió preocupada.

Lilliam Rodríguez, directora de VOCES Coalición de Vacunación, reconoció que la población que ha mostrado más resistencia a vacunarse es la de 16 a 45 años. Según indicó, mientras algunos de este sector sí quieren vacunarse, otros tienen miedo o dudas, otros piensan que no se van a contagiar y otros no quieren inocularse.

PUBLICIDAD

“Para que estemos ‘safe’ para lograr inmunidad de rebaño no debe haber más de 20% que no quiera vacunarse. Si es 25% (o más), estamos en riesgo de no lograrlo”, sostuvo Rodríguez.

En un intento por impedir que esto ocurra, comentó que están intentando descifrar qué los puede motivar a vacunarse, entre lo que se está considerando la otorgación de algún incentivo no monetario sino de algún sistema de “reward”. También, dijo, se están coordinando clínicas de vacunación en diferentes lugares interés de la juventud, como deportes.

“Si queremos regresar a escuelas, canchas, conciertos y trabajos (hay que vacunarse). Es responsabilidad de todos ayudar a lograr inmunidad de rebaño”, dijo.

Hoy martes VOCES organizó una clínica de vacunación en el Coliseo Mario Quijote Morales para administrar segundas dosis, pero también estaban aceptando personas sin citas para vacunarse. Desde mañana miércoles hasta el viernes, VOCES estará vacunando en el Centro Yolanda Guerrero, en Guaynabo, donde también aceptarán personas sin cita, entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Rodríguez comentó que incluso se está considerando abrir clínicas de vacunación en horario extendido, lo que Coello Novello había sugerido, para ampliar las alternativas de vacunación.

“Puedo culpar (a los que no quieren vacunarse) a falta de información, cansancio, que piensa que por ser joven no le va a pasar nada, que cree que con una sola dosis se va a proteger… No quiero pensar que el cuadro de India es lo que nos espera… Cuando la población no se protege, el gobierno tiene derecho a hacerlo”, dijo, por su parte, Coello Novello.

PUBLICIDAD

Su preocupación, dijo, es que sigan multiplicándose las variantes del virus.

“Mientras no seamos escudo para protegernos de “x” variante, estamos cultivando un riesgo (de contagio)”, sostuvo.

Advirtió en Estados Unidos se ha informado que más de 6,000 personas vacunadas se han contagiado y requerido hospitalización. Su opinión, comentó, es que la mayoría pudo haberse expuesto a conductas de riesgo entre la primera y segunda dosis de la vacuna. Recordó que aún se está analizando cuanto dura la protección de este producto y resaltó posiblemente se requiera un refuerzo anual.

Señaló, además, que recientemente el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, comentó que se necesita alcanzar el 90% de inmunidad de rebaño.

“Sin niños, la inmunidad de rebaño no puede ser completa”, sostuvo.

El gobierno federal está evaluando bajar la edad para vacunarse a menores de 12 a 15 años. Se espera el anuncio sea pronto.