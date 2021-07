A pocos días de la intervención de más de una docena de agentes de la Policía Municipal de San Juan en un negocio en Río Piedras que mantiene en alerta a la comunidad LGBTTIQ+, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) reiteró hoy, miércoles, su llamado a una investigación independiente y urgió cambios en las tácticas de intervención a una comunidad históricamente oprimida en Puerto Rico.

Para el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE, el pedido de una investigación independiente al alcalde capitalino Miguel Romero sobre lo ocurrido en Loverbar responde a la desconfianza de las organizaciones de derechos civiles hacia la imparcialidad de las autoridades, razón por la que entiende deben ser los propios grupos civiles los que investiguen las denuncias, en este caso, contra los agentes municipales de San Juan.

“Nosotros siempre hemos exigido que las violaciones de la policía se investiguen por organizaciones, gente conocedora de derechos civiles, organizaciones defensoras de derechos civiles. El país tiene una cantera de talento que pudiese hacer una investigación objetiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad (de las acciones de la policía) y los riesgos que implican este tipo de intervención”, explicó.

“Lo importante es que sea un grupo que goce de la reputación y la objetividad necesarias, que pueda emitir un informe en el que se pueda confiar, y que luego pueda haber una rendición de cuentas”, acotó.

A preguntas de El Nuevo Día sobre cómo deberían llevarse a cabo este tipo de intervenciones en lugares considerados seguros para la comunidad LGBTTIQ+, el licenciado indicó que el primer cambio debe ser evitar ir durante horas de la noche y, en segundo lugar, evitar un “operativo” como el que quedó captado en vídeos y fotos compartidos en las redes sociales.

“A mí se me ocurre que, si vas a revisar un permiso, primero no tienes que esperar a la noche para hacer la intervención. En segundo lugar, no hay necesidad de hacer un operativo, puedes llevar a un funcionario debidamente identificado para reunirse en un espacio y sin necesidad de alterar el orden. Puede pasar completamente desapercibido. A mí no me hace sentir seguro que venga una decena de oficiales del orden público con armas largas, independientemente de lo que sea (la intervención)”, puntualizó.

Acciones ejecutivas de Romero

Hace poco más de un mes, coincidiendo con el quinto aniversario de la masacre Pulse en Florida, Romero presentó una serie de órdenes ejecutivas dirigidas a promover la igualdad y el respeto hacia esta comunidad en San Juan. Una de ellas, precisamente, “protege a las personas de la comunidad LGBTTIQ+ durante intervenciones por agentes de la Policía Municipal de San Juan” a través de una “política de cero tolerancias al discrimen”.

Esta orden ejecutiva prohíbe el lenguaje humillante, discriminatorio o despectivo; ordena el trato respetuoso de acuerdo con la identidad de género de la persona durante un arresto o detención; y permite escoger si es un hombre o una mujer quien lleva a cabo el registro. También dispone que el comisionado de la Policía Municipal será el encargado de adiestrar a los oficiales sobre el trato adecuado a personas de la comunidad.

“Todo adiestramiento de carácter operacional y relacionado a técnicas de intervención policial, tales como: técnicas y mecanismos de arrestos, registros incidentales a los arrestos y cualquier otro similar, considerarán en sus objetivos las mejores prácticas al intervenir con personas de la comunidad LGBTTIQ+. Estos resaltarán el respeto a la dignidad humana, igualdad y la seguridad”, lee la orden.

Sobre el decreto, Burgos Pérez planteó que “es importante que eso que está en papel se traduzca en la práctica”.

El coronel José Juan García, comisionado de la Policía Municipal de San Juan, aseguró a este medio que los adiestramientos a sus agentes son continuos y agregó que al momento evalúan posibles cambios al currículo. “La policía municipal de San Juan se adiestra y se readiestra, está en adiestramiento todo el año. Estamos atentos si hay alguna otra cosa que podamos añadir (al currículo)”, indicó al explicar que sí hubo una pausa en los adiestramientos debido a la pandemia, pero ya se retomaron.

Campaña de espacios seguros

En conferencia de prensa, CABE presentó una nueva campaña bautizada “Lugares de Equidad”, con la que esperan identificar lugares seguros y que promuevan la equidad para la comunidad LGBTTIQ+. El lanzamiento de la iniciativa se adelantó tras el incidente en Loverbar, y en momentos en que esta comunidad necesita de más espacios en los que puedan expresarse sin miedo a repercusiones.

El licenciado Giancarlo Colberg Ferrer, portavoz de CABE, explicó que la campaña impactará toda la isla, y no solo se promoverá en negocios. Escuelas, tiendas y oficinas de servicios pueden unirse a la iniciativa, que consiste en colocar en la entrada de los establecimientos una pegatina que identificará al lugar como uno en donde se valida la comunidad LGBTTIQ+.

“Estamos en un momento histórico. Esto va a generar una discusión buena, productiva, esperamos una discusión de concienciación de lo que son los derechos de la comunidad LGBTTIQ+ y de lo que es ser un aliado”, expresó Colberg Ferrer. Los interesados en la pegatina pueden contactar a CABE a través de sus redes sociales, llamando al (787) 751-0681 o escribiendo al correo electrónico hazlocorrectopr@gmail.com.