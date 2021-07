La fundadora de Loverbar, un negocio en Río Piedras que sirve como espacio seguro para la comunidad LGBTTIQ+ de Puerto Rico, pidió cambios a los protocolos de la Policía Municipal de San Juan ante la intervención de unos 20 agentes quienes anoche irrumpieron en lugar -algunos con armas largas- para expedir una multa.

Jhoni Jackson, quien con su equipo administra la barra-restaurante desde agosto de 2020, hizo un llamado a la administración de la Ciudad Capital ante el hecho de que la población de personas con identidades de género u orientación sexual diversa son vulnerables al discrimen y ataques violentos.

Los hechos, sostuvo Jackson, provocaron ansiedad y temor entre las personas que ayer frecuentaron Loverbar. Organizaciones y activistas de la comunidad LGBTTIQ+, por otra parte, solicitaron, en declaraciones escritas, una investigación al alcalde Miguel Romero, por lo que describieron como “uso excesivo de la fuerza” e “intimidación”.

La situación ocurrió a eso de las 11:00 p.m. y la multa fue expedida porque el negocio tenía un permiso de restaurante, pero al momento de la llegada de los agentes la cocina había cerrado y solo estaba operando el bar. Fue a eso de las 10:00 p.m. cuando la cocina cerró, según Jackson.

“Tenemos un permiso de restaurante con barra, fue el que nos recomendó la gestora del año pasado en medio de la pandemia. Como no se podía solicitar permiso de solo barra, nos recomendó eso. La cocina estaba cerrada a esa hora, cerramos la cocina un poquito antes de lo que cerramos el bar. El lapso es bien poco tiempo entre el que no hay cocina ni barra”, explicó en entrevista con El Nuevo Día.

Uno de los agentes, agregó, le habló con actitud desafiante y manoteó. Otros estaban sin identificación.

“Estaban sin placas, todes, estaban todes con armas. Algunes con dos armas, algunes tenían pistolas y armas largas. Nosotres somos una comunidad vulnerable, yo siendo una mujer blanca, cisgénero, soy la menos vulnerable”, detalló.

Natasha Alor, quien anoche trabajaba en la entrada del lugar, describió el evento como “intimidante”.

“Estoy un poco traumada por la situación, me causó y me afectó emocionalmente porque no esperé nunca ver esa cantidad de policías y también temo por mi empleo. Es de los pocos negocios que emplea a personas trans y me causa tristeza e inestabilidad”, resaltó

La multa expedida anoche a Loverbar fue de $2,000. Su fundadora alertó que el boleto compromete las operaciones del negocio de acuerdo a los ingresos que genera. El espacio emplea, en su mayoría, a personas de la comunidad LGBTTIQ+. A diferencia de otros negocios de comida, en donde se paga menos del mínimo federal, quienes trabajan en el lugar devengan $9.00 la hora, más propina.

“Nosotres tenemos también los precios bajitos. Queremos que esto sea un espacio accesible para todes. Tenemos un presupuesto bien apretado, una multa de $2,000 nos arrolla. Nosotres vivimos día a día”, dijo Jackson, quien indicó que realizará las gestiones para obtener el permiso para operar una barra sin cocina.

En Puerto Rico, según la organización Human Rights Campaign, seis personas trans fueron asesinadas en el 2020. En el Club Pulse de Orlando, hace cinco años, decenas de personas fueron atacadas a balazos por un hombre. La mayoría de las víctimas era de origen puertorriqueño. La Policía estatal en Puerto Rico, que se encuentra bajo una reforma vigilada por el Tribunal Federal, ha tenido señalamientos por sus intervenciones relacionadas con la comunidad LGBTTIQ+.

La Policía Municipal alega que fue una intervención regular

Por su parte, el coronel José Juan García, comisionado de la Policía Municipal de San Juan, argumentó que la intervención anoche en Loverbar va a la par con otras realizadas por sus agentes en negocios del área metropolitana.

Comentó -en entrevista con este diario- que expidieron boletos en un negocio de la Avenida Barbosa y que también visitaron lugares en Condado y la Calle Loíza.

“Esos son trabajos que se hacen, no de ahora, hemos hecho decenas de incidentes. Tenemos un plan de trabajo con la división de permisos de San Juan, ese no fue el primero ni el último”, agregó.

Sobre el uso de armas largas, García alegó que son necesarias durante este tipo de intervenciones para la seguridad de los agentes, y ofreció la misma razón para explicar el número de efectivos en el lugar.

Ante preguntas de este medio, García indicó que ha tomado adiestramientos para intervenir con poblaciones vulnerables. Mencionó que la Policía Municipal de San Juan es entrenada bajo los protocolos de la reforma de la Policía Estatal.

Solicitan investigación

El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) exigió una investigación exhaustiva e independiente ante lo que consideró el uso excesivo de la fuerza y la intimidación por parte de la Policía Municipal de San Juan.

”Lo que hemos presenciado en vídeos y fotos en las redes sociales de lo sucedido anoche en Loverbar es alarmante. Ese local es un espacio seguro para la gente LGBTTIQ+. No hay razón que justifique el uso de armas largas, docenas de agentes y la fuerza intimidante de la Unidad de Impacto de la Policía Municipal de San Juan para alegadamente buscar un permiso”, aseveró la doctora Carmen Milagros Vélez Vega, portavoz de CABE.

”Esto nos recuerda los tiempos en que se intervenía con lugares como Cups en Santurce, cuando nos perseguían e intimidaban en nuestros espacios seguros hace décadas atrás. No queremos pensar que hemos vuelto a los tiempos en que la homofobia y la transfobia se insertan en la Policía Municipal de San Juan. No podemos olvidar que el actual Comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García, lideraba un escuadrón en la Policía estatal que fue señalado en innumerables ocasiones por violar derechos civiles y por prácticas homofóbicas y transfóbicas”, comentó el abogado Osvaldo Burgos Pérez.

Por su parte, el portavoz de Puerto Rico Para Tod@s, Pedro Julio Serrano, recordó que en ese lugar “asisten personas que han sobrevivido crímenes de odio, que han sido perseguidos por la misma Policía tanto municipal como estatal, que van allí precisamente porque se trata un lugar seguro para la gente LGBTTIQ+”.