El Negociado de Energía y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) vieron con buenos ojos hoy un proyecto del Senado que busca crear un fondo de estabilización del sistema eléctrico que ayudaría a amortiguar los costos de alzas súbitas en los precios de la compra de energía.

Según dispone la medida, el fondo se nutriría con asignaciones especiales estatales y federales y con recaudos de la deuda morosa que las agencias estatales y federales mantienen con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Sin embargo, la Aafaf condicionó su apoyo a la pieza legislativa a que los recursos del fondo surjan del presupuesto certificado para el gobierno, así como de donaciones privadas, mientras que el Negociado de Energía, recomendó que en la consideración y aprobación de los presupuestos generales del Estado se incluyan las partidas presupuestarias para garantizar el pago de las deudas pendientes y el pago prospectivo de los costos de energía del gobierno.

El presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz, dijo que favorece todos los esfuerzos dirigidos a proveer a la AEE herramientas adicionales para el cobro de deudas morosas con el fin de otorgarle estabilidad financiera.

“La creación del fondo representa una herramienta adicional que permitiría al organismo mitigar los costos resultantes de las alzas en la factura de los consumidores que no puedan ser cubiertos por otros fondos. Lo anterior exige, no tan sólo garantizar que los fondos adeudados sean transferidos al fondo, sino de dotarle de una asignación fija y recurrente que permita perpetuar los propósitos loables de esta pieza legislativa”, indicó en una vista pública de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado.

Avilés Deliz sostuvo que el Negociado de Energía tiene activa una investigación sobre los balances adeudados por las agencias gubernamentales, corporaciones públicas, agencias federales y municipios por los servicios de energía provistos por la AEE. “La investigación procura identificar los deudores, cuantificar el monto de la deuda con la Autoridad, identificar los procesos de cobro y acciones necesarias para asegurar el recobro de la deuda”, agregó.

Por su parte, el asesor legal de la Aafaf, Jean Peña, indicó que el proyecto persigue fines loables. “Aunque no nos oponemos a la creación del Fondo Especial para amortiguar cambios en el costo de la producción de energía, sugerimos muy respetuosamente que se provea en la medida que sus recursos surjan del presupuesto certificado para el Gobierno de Puerto Rico, así como de donaciones privadas”.

Añadió que “de esa manera se podría evitar cualquier tensión con garantías que se hayan podido emitir en virtud de líneas de crédito o emisiones de bonos”.

Peña no pudo precisar a la Comisión a cuánto asciende la deuda de morosidad que tenía la AEE en abril de 2021 al momento de suscribir el contrato con LUMA Energy para la transmisión y distribución de la energía eléctrica en el País. La Comisión otorgó 10 días al funcionario para les que someta la información.

A preguntas de la senadora del Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Veve, autora de la medida, Peña tampoco pudo precisar cuánto se ha cobrado, dónde están esos fondos y para qué se han utilizado. Igualmente, se le otorgaron 10 días para someter la información a la comisión legislativa.

La senadora Rodríguez Veve también requirió al Presidente del Negociado de Energía “cuánto se ha cobrado hasta el momento” en torno al cargo de un centavo en las tarifas de los abonados que el organismo autorizó para cobrar como reserva para el pago de la deuda y que entró en vigor en 2019.

“Este proyecto tiene como propósito, de alguna manera, poder aliviar el costo de la energía eléctrica sobre Puerto Rico y el impacto sobre las familias y el sector comercial”, sostuvo Rodríguez Veve.

El senador y presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, Javier Aponte Dalmau, uno de los coautores de la pieza legislativa, dijo que la medida “es sumamente necesaria para atender esta volatilidad de la cual estamos todos sujetos conforme a la compra de combustible para nuestro sistema energético del País”.

La medida propuesta busca enmendar la Ley de Transformación y Alivio Energético, para proveer a la AEE de instrumentos para el cobro de deudas morosas que afectan su estabilidad financiera con el fin de proveer un servicio estable y a costos razonables a sus clientes.

Aponte Dalmau preguntó al Presidente del Negociado de Energía sobre qué herramientas tiene la AEE para encarar las variaciones en los precios de la compra de energía y Avilés Deliz dijo que podría ser una poliza de cobertura (hedging). “El costo de la póliza no lo tenemos a la mano. Lo discutimos ayer en la AEE y hace muchísimo tiempo me consta que la Autoridad tenía una póliza de hedging... Siempre va a haber un aumento lo que no queremos son aumentos drásticos”, indicó.