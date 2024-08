Venezolanos en Puerto Rico vuelven a la calle en defensa de la democracia y de los resultados electorales divulgados por la oposición

Sonia Cosme , presidenta de la organización Casa Venezuela en Puerto Rico , destacó que los gobiernos de diversas partes del mundo se han pronunciado en contra de que, hasta el momento, no se hayan presentado las actas que validen los resultados que el ente electoral venezolano ha certificado.

“El gobierno está siendo rechazado por todos los países, ya no tienen aliados, digamos, decentes. Seguimos protestando porque el venezolano no va a pasar la página hasta que seamos libres y hasta que Maduro no entregue la presidencia”, sostuvo Cosme.