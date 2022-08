San Sebastián - Charolyn Torres presintió lo peor, pero no podía pensar que fuera posible una tragedia tan grande.

A pasos del lugar donde cuatro seres queridos de su familia habían perdido la vida la noche del jueves en un terrible accidente de tránsito en San Sebastián, el nerviosismo se apoderó de Torres y decidió regresar a su casa con la esperanza de que su temor fuera en vano.

Unas horas antes, todos habían compartido en familia. Dentro de la pena de asistir al funeral de uno de los familiares, el sábado pasado, el compartir familiar había ayudado a sobrellevar la pena y hasta disfrutar el tiempo juntos. Pero, sentados en la sala, vieron una transmisión en directo por las redes sociales de la escena y escucharon referencias que ya no les dejaban duda alguna, así que Torres regresó al lugar donde ocurrió la fatalidad para enfrentar la pesadilla.

“Llegamos nuevamente a la escena cuando desgraciadamente eran ellos”, recordó Torres. “Es fuerte”.

El accidente se reportó a eso de las 8:35 de la noche del jueves, en la carretera PR-111, cerca de unos restaurantes de comida rápida y comercios.

En el aparatoso choque fallecieron los hermanos Milagros Soto, de 72 años; Ana González, de 72 años; Aníbal González, de 70 años; y Maira Hold (hija de Soto) de 50 años de edad. Aunque los cuatro son naturales de San Sebastián, todos se encontraban en Puerto Rico porque habían viajado desde Estados Unidos para asistir al funeral de José Soto, esposo de Milagros y padre de Hold.

“(José) siempre le decía a mi comadre (Milagros) que el día que él falleciera, que lo trajeran a Puerto Rico y lo velaran y lo enterraran acá porque esta era su isla”, comentó Torres.

Cumpliendo su deseo, toda la familia llegó a este pueblo. Algunos ya habían regresado a Estados Unidos, pero Maira se había quedado con su madre y tíos unos días adicionales para realizar algunas diligencias y viajaban a Estados Unidos el próximo lunes.

“Esos tres hermanos siempre, siempre estaban juntos”, destacó Torres.

“Estuvieron con mi mamá los cuatro casi dos horas. Dice mi mamá que lo pasaron excelente. Cuando Maira se fue a despedir de mi mamá, comenzó a llorar”, agregó. “Y mami le dijo ‘mi amor, contando con el Señor nos veremos pronto’. Y ella le dijo que sí, que tenían que regresar a Puerto Rico para uno de los asuntos de su papá, que fue el que enterramos el sábado pasado”.

Tras confirmar con las autoridades, desde la escena Torres sacó fuerzas para llamar a una hermana de Hold en Estados Unidos para informar lo sucedido.

“Tuve que darle la noticia. No fue fácil. Incluso, ella en estos momentos se encuentra en el hospital. Ella me comentó, me dijo ‘Tata te dejo a cargo de los cadáveres’”, relató.

Charolyn Torres, pariente de las cuatro personas que fallecieron en el accidente de tránsito en San Sebastián. (Alex Figueroa Cancel)

Los hijos sobrevivientes de los fallecidos iban a viajar a Puerto Rico, pero no lo harán, pues esperarán a que la funeraria Pepino Funeral Service envíe los restos a Estados Unidos, donde serán sepultados, según informó la familia.

“Es una tragedia bien grande, porque ellos perdieron un familiar. Nosotros hicimos ese sepelio el sábado pasado. Compartieron aquí hasta llevar los restos al campo santo”, indicó José Luis Jiménez Blas, director de la funeraria.

“Es sumamente difícil, porque es una tragedia que nos toca a todos y máximo que estuvimos compartiendo con ellos el sábado pasado, prestándole nuestros servicios. Cuando nos enteramos que eran ellos, no sé, por más que uno trabaja en esto, uno nunca se acostumbra al dolor ajeno y siempre toca, siempre toca”, abundó Jiménez Blas.

Torres piensa que sus parientes se dirigían a comer en uno de los restaurantes cercanos cuando ocurrió el choque.

Según la investigación preliminar a cargo de la División de Tránsito de Aguadilla, Aníbal González conducía el auto Hyundai Accent, color blanco, mientras que Hold iba en el asiento de pasajero al frente.

El teniente Rolando Pérez Nieves, subdirector de la División de Tránsito de Aguadilla, explicó que el Hunday Accent hizo un viraje a la izquierda “sin tomar las debidas precauciones y sin ceder el paso al vehículo Ford Mustang” color blanco, del 2005, que conducía Félix Quiñones Vélez, de 21 años de edad.

Entonces, el Mustang impactó de frente al Accent por las puertas laterales del lado derecho.

La colisión fue tan fuerte, que el auto Hyundai quedó a varios metros de distancia y una de las pasajeras fue expulsada del vehículo.

“Los ocupantes de la parte frontal (del Hyundai Accent) hacían uso del cinturón de seguridad, no así las pasajeras que iban en la parte posterior del vehículo. Una de ellas salió expulsada (y resultó) con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte”, detalló Pérez Nieves.

Sobre el conductor del Mustang, Pérez Nieves precisó que cuando los agentes se personaron a la escena, lo hallaron sentado en un muro a la orilla de la carretera visiblemente afectado por la situación. El joven fue llevado a una institución hospitalaria de la zona y, aunque “está lesionado, se encuentra estable”.

Después de algunas horas, fue dado de alta y a media mañana de hoy fue a realizar trámites en el cuartel de Tránsito Aguadilla.

“Se le tomó una prueba de alcohol en la sangre. Como fue por sangre, los resultados no están al instante”, explicó anoche Pérez Nieves.

Recordó que en el lugar donde ocurrió el accidente no había un letrero que prohibiera el viraje, pero sí hay una “doble línea amarilla” que no permite rebasar otros autos, pero sí hacer “un viraje a la izquierda tomando las debidas precauciones. En este caso, no ocurrió”.

Cuestionado sobre si la investigación podría tomar otro giro, de identificarse que el conductor del Ford Mustang manejaba sobre el límite de velocidad, el teniente señaló que la determinación recae sobre el fiscal a cargo de la investigación.

“Eso es una zona de 45 millas (por hora) en ambas direcciones. Aún si este conductor haya sobrepasado la velocidad -no tenemos por cuánto la sobrepasó o si la sobrepasó-, si de cierta manera el conductor del auto número 1 (Hyundai Accent) no hace el viraje sin tomar las precauciones, el accidente no ocurría. En cierta manera, lo que provoca este accidente es la acción del conductor de hacer un viraje sin ceder el paso al vehículo que iba en dirección contraria”, sostuvo Pérez Nieves.

Por su parte, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, resaltó que la pérdida ha impactado a muchos residentes del municipio.

“Es muy lamentable. Es una tragedia para todo nuestro pueblo, no solamente para la familia y los amigos que conocían a estas personas, sino para todo el pueblo por la forma cómo se dio. Cuatro personas que vienen de Estados Unidos a enterrar al esposo de una de ellas, pues también pierden la vida”, manifestó Jiménez.

Ante los comentarios de varias personas en las redes sociales indicando que en esa área no hay alumbrado suficiente, Jiménez sostuvo que “el problema no es iluminación”.

“Esa carretera es básicamente nueva. Fue asfaltada hace un año atrás”, afirmó Jiménez. “También está bien marcada. Es una área principal nuestra en San Sebastián, donde existen muchos negocios, mayormente de comida rápida, los fast food que conocemos. Así que está bastante iluminada la carretera”.