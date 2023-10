Con medias y zapatillas de ballet y frente al espejo haciendo balance mientras se aguantan de la barra, cuatro mujeres adultas toman la clase que nunca pudieron recibir de niñas y que ahora les permite cumplir sus sueños, al tiempo que se ejercitan y mejoran la postura, el equilibrio y la fortaleza de sus cuerpos.

Son parte del grupo que, junto a otras alumnas que toman la clase en vivo, de forma virtual, se benefician del proyecto Silver Swans, que fue desarrollado por la Royal Academy of Dance, de Londres, para estructurar clases de ballet para personas adultas.

El proyecto desarrolló una certificación dirigida a profesores “para que den cursos a personas de 55 años o más que quieran ejercitarse. Está basada en una investigación que estudió cómo la danza beneficia nuestro cuerpo en el aspecto social, físico y mental. Trabaja con diversidad de condiciones y se adapta a las necesidades de la persona. Si una persona tiene problemas con las rodillas, puede hacer los movimientos y ejercicios en una silla. El curso va a unir a la población sin importar la condición, o si bailó antes o no”, explica la bailarina y profesora Alicia M. Oliveras García, quien se certificó y comenzó a ofrecer la clase hace cinco años en su academia Alicia Extreme Dance Academy (AXDA), en Canóvanas.

“Uní mis dos pasiones: la danza y la parte educativa”, cuenta Alicia sobre lo que hace en la academia que fundó en 2007 y en la que convergen grandes y chicos en clases de ballet, jazz, belly dancing, salsa y otros ritmos. Aunque en esos cursos hay personas de todas las edades, la clase de Silver Swans se reserva para aquellas de 55 años, que van a su ritmo y que pueden hacer las figuras y ejercicios, incluso, sentadas en una silla si lo necesitaran, agrega Alicia, quien también pertenece al Consejo Internacional de la Danza.

Mientras ofrece la clase al cuarteto de mujeres adultas, Alicia da las instrucciones, muestra los pasos y movimientos y luego observa al grupo, que la emula según el nivel en que está cada una.

A partir de septiembre de 2017, las clases de Silver Swans dieron inicio y se han extendido desde el Reino Unido a varios países. (SUMINISTRADA)

Rompiendo estereotipos

La más fiel a sus pasos y ritmo es Charlotte Gotay Guzmán, una maestra de química retirada, de 60 años, que lleva cuatro tomando el curso. Dejó su trabajo luego de 31 años impartiendo clases en Barrio Obrero y, cuando la clase comenzó en la academia, a la que iba su nieta, “vi otras personas mayores que yo, que tenían esa energía y dije: ‘Si ellas pueden, yo también’”.

“Esto me distrae, me hace feliz, hago ejercicios, tengo mucha fuerza en las piernas, los ejercicios de estiramiento me ayudan para la rodilla, se me va el dolor. Con la menopausia, he ganado peso y digo: ‘Más todavía tengo que hacer ejercicios’”, afirma la residente de Río Grande.

Al igual que otras alumnas, desde pequeña, Charlotte quiso tomar clases de ballet, pero su familia no tenía los recursos económicos para pagarlas. Ahora, tiene la oportunidad de combinar su sueño con una práctica que también le ofrece bienestar.

“Mucha gente piensa que después de vieja no se pueden hacer este tipo de cosas”, lamenta Charlotte al hablar sobre los estereotipos que marcan a las personas adultas mayores, que muchas veces impiden su desarrollo, y que ella y sus compañeras están superando.

“Uno no sabe las capacidades que uno tiene y las descubre cuando se une a estos grupos. Uno es quien se pone las limitaciones”, comenta su compañera de clases Diana Román García, de 65 años.

Para Diana, las clases de ballet son parte de su preparación para un viaje que realizará a Nueva York, con el fin de hacer audiciones como modelo adulta mayor para anuncios y otros proyectos de televisión o cine. Ese acuerdo surgió en una competencia de búsqueda de talento en la que participó este año, en la que quedó finalista y en la cual se le acercó una agencia de modelos de Estados Unidos que la presentará en audiciones en verano de 2024.

“Me estoy preparando. Voy a disfrutar esta oportunidad única y a hacer lo que no hice de joven”, sostiene la mujer, quien estudió ciencias y laboró en aduanas. Empezó en verano con clases de jazz y luego se matriculó en ballet.

“Cuando uno llega a mayor, hay que buscar el bienestar mental y físico”, destaca.

Las clases se basan en la investigación realizada con el proyecto Dance for Lifelong Wellbeing, cuya participante más longeva tuvo 102 años. (SUMINISTRADA)

Mientras, para Omhayra Peña Pérez, la clase es como un bálsamo que le ayuda a liberar el estrés de su trabajo y demás obligaciones, además de una forma de ejercitarse y participar en la misma academia en la que estaban sus hijas.

Administradora de edificios residenciales, Omhayra, de 53 años, entró a la academia de baile en el 2011 como una estudiante más de clases que, en su mayoría, eran de menores. Posteriormente, se fue y se mantuvo haciendo ejercicios en un gimnasio y, durante el encierro en la pandemia de COVID-19, se matriculó en la clase de ballet y la tomaba de forma virtual.

Con esa participación, le dio forma a un sueño que tuvo desde niña. “De pequeña, me encantaba el ballet y a los 8 años me regalaron un libro que tenía las posiciones y me pasaba leyéndolo. Pero vivía en Río Grande y, además del costo, la oferta no era tanta”, recuerda.

A sus 16 años, entró en un concurso de belleza y, como parte de su preparación, le dieron clases de baile, que incluyó un poco de ballet y jazz. Este último lo siguió practicando hasta sus 23 años. Luego, al casarse y tener cuatro hijos, buscó opciones en el gimnasio y caminatas.

Con la clase de ballet, “mi meta era aumentar flexibilidad y bajar de peso. Esto me ha ayudado un montón. Salgo liberada, se me olvidan los malos ratos que paso en el trabajo”, asegura Omhayra, quien llegó a tener problemas de hipertensión y ansiedad.

Afortunadamente, logró hacer un balance entre sus responsabilidades de madre y trabajadora y su compromiso con su salud.

“Uno tiene unos miedos, pero hay que atreverse. Uno tiene que superar el temor al qué dirán. También, ayuda el ambiente porque aquí te ayudan y no te juzgan. Te motivan a hacer lo que sea adecuado para ti”, concluye.

“ Cuando uno llega a mayor, hay que buscar el bienestar mental y físico ” Diana Román García, 65 años

En búsqueda de bienestar también llegó Mairani Rosa García, quien es la más joven del grupo. Tiene 33 años, es madre de tres menores y el encierro de la pandemia le afectó.

“Vengo de un proceso de depresión en la pandemia porque perdí el trabajo, tengo tres niños, nos encerraron y estábamos mi esposo, los nenes y yo en la casa. Fue todo de momento”, describe la joven.

“Trabajo en discotecas y es un ambiente bien fuerte y riesgoso, así que necesito este espacio donde todo sea más despacio y música bajita. Por eso, llegué aquí”, dice.

Aunque lleva cerca de un mes en las clases, asegura que se siente muy bien porque, además, alcanza uno de sus sueños incumplidos de niña por razones económicas.

“Bailo salsa y música urbana. Lo que aprendí, lo aprendí en la calle porque de donde vengo era más costo efectivo,”, cuenta Mairani, quien tomó clases gratis cuando podía y trabajaba de voluntaria en proyectos de arte y teatro “porque lo que quería era mirar y aprender”.

Historia

La Royal Academy of Dance (RAD) es una de las organizaciones de educación y entrenamiento en danza más grandes e influyentes del mundo. Establecida en 1920 para mejorar los estándares y revitalizar el entrenamiento de baile, ayuda y alienta a sus maestros a perfeccionar sus habilidades de enseñanza.

Silver Swans

· La Royal Academy of Dance desarrolló Silver Swans para atender la demanda de clases de ballet para personas mayores.

· Las clases se basan en la investigación realizada con el proyecto Dance for Lifelong Wellbeing, cuya participante más longeva tuvo 102 años.

· El proyecto identificó que la danza tiene beneficios psicológicos, pues los participantes tienen una percepción de mejorar su calidad de vida; y aspectos fisiológicos, pues mejoran el equilibrio y disminuyen el riesgo de caídas, entre otros.

· La investigación, que comenzó en 2013, determinó que la rutina de ejercicios en las clases de ballet ayuda a mejorar la movilidad, la postura, la coordinación y los niveles de energía en las personas mayores de forma segura.

· A partir de septiembre de 2017, las clases de Silver Swans dieron inicio y se han extendido desde el Reino Unido hacia Estados Unidos, Hong Kong, Australia, Canadá, México y Nueva Zelanda, entre otros países.

· La Royal Academy of Dance capacita profesores de ballet con la certificación de Silver Swans.

Alicia Extreme Dance Academy (AXDA)

(787) 256-7717

www.aliciaextremedanceacademy.com