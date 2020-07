La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunciará mañana qué disposiciones incluirá la nueva orden ejecutiva para atender la emergencia por COVID19 en la isla, aunque no especificó si se impondrán restricciones adicionales a las vigentes.

“Mañana tempranito vamos a llevarle al pueblo cuáles son las disposiciones de esa nueva orden. Sí, va a haber una nueva orden ejecutiva, sí va a tener unas disposiciones de restricción porque queremos bajar el COVID-19”, indicó la primera ejecutiva.

Al ser abordada sobre si incluirá limitaciones adicionales, respondió que “vamos a evaluarlo”. “Ya me hicieron las recomendaciones, pero mañana por la mañana esperamos darle la información al pueblo”, expresó durante un recorrido donde inspeccionaba los daños que causó a su paso la tormenta Isaías por la isla.

Una de las entidades que sometió sus recomendaciones fue el Colegio de Médicos Cirujanos, entre las que incluyeron la clausura de los comedores de los restaurantes, así como la venta de bebidas alcohólicas solo para llevar y reforzar la directriz de que todo pasajero tiene que realizarse una prueba molecular para ingresar, detalló su presidente, Víctor Ramos.

PUBLICIDAD

“Cuando hay aire que está circulando dentro de un mismo lugar y tienes actividades donde no se usan mascarillas, como comer o hacer ejercicio, las gotas empiezan a bajar y a circular por el aire y, ciertamente, va a haber potencial de que haya contagios”, sostuvo Ramos.

El Nuevo Día supo que la recomendación del equipo asesor económico será que se mantengan las mismas restricciones y que se abran los casinos.

Ante el reclamo de apertura que han hecho propietarios y administradores, tanto de gimnasios como casinos, Ramos recalcó en la peligrosidad que hay en estar en espacios con aire recirculado sin el uso de mascarillas.

“El issue no es si tomaron las medidas de protección o no o si tienen un protocolo, sino si los servicios no esenciales deben estar abiertos; y, entiendo que no deben estar abiertos en un repunte”, precisó Ramos.

Sostuvo que una de sus mayores preocupaciones ante el panorama actual es la disponibilidad de camas de intensivo. Hasta ayer, había 458 pacientes en unidades de cuidado intensivo, 63 por COVID-19. Las camas disponibles en intensivo sumaban 223.

El infectólogo Javier Morales coincidió en los riesgos que guardan los espacios cerrados pequeños con aire recirculando. Sostuvo que él reanalizaría la orden vigente y no abriría nuevos sectores.

“Entiendo que la orden ejecutiva vigente, en cierta manera, ha funcionado, exceptuando hoy (ayer) durante los últimos cuatro días había bajado la cantidad de positivos. Las hospitalizaciones han seguido subiendo, sin embargo, la mortalidad no está siendo tan feroz. Si la gente guardara distancia, usara mascarilla y se lavara las manos, esto sería otra historia”, señaló.

PUBLICIDAD

Morales expresó preocupación por la falta de controles en el aeropuerto, lo que, dijo, le resta efectividad a las medidas que se tomen colectivamente.

La epidemióloga Ángeles Rodríguez opinó que se deben mantener las regulaciones vigentes y mirar su efecto sobre la pandemia. “Sería muy pronto para tomar decisiones en base a lo que hay hoy”, sostuvo.

“Se tiene que ver si esos números empiezan a bajar de forma sostenida y ver en esa tendencia qué áreas son las que mayor preocupación representan y, en una próxima intervención, tomar acción. Si bien estamos viendo números elevados, estamos viendo las consecuencias de la apertura de principio de mes”, dijo.

Contrario a otras fases previas, esta nueva orden ejecutiva, donde se ordenó el cierre de gimnasios, cines, playas y balnearios, bares, casinos y “chinchorros” se emitió por un período de dos semanas, por lo que es prematuro determinar su efectividad.

Insistió que es medular reforzar las restricciones actuales, como la otorgación de multas por no llevar mascarilla; y reforzar las iniciativas educativas y el sistema de rastreo de contactos.