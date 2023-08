La exgobernadora Wanda Vázquez Garced ofreció hoy información sobre las exequias de su padre, Luis Vázquez Kharry, cuyo fallecimiento anunció el sábado.

En comunicado de prensa, indicó que las honras póstumas comenzarán mañana, martes, con el velatorio en la funeraria Ehret en Río Piedras, de 10:00 a.m. a las 8:00 p.m.

Luego, el miércoles, en la misma funeraria, se llevará a cabo una misa de 11:00 a.m. a mediodía.

Después de la misa, a eso de las 12:30 p.m., saldrá la comitiva fúnebre. El calendario estima que llegarían a eso de las 1:30 p.m. en el Cementerio Nacional, en Bayamón, donde será el sepelio.

“Agradecemos que no se envíen arreglos florales. Cualquier muestra de respeto y cariño puede ser dirigida a organizaciones en pro de los veteranos en Puerto Rico”, indicó Vázquez Garced, en el comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

También, aprovechó para agradecer los mensajes de solidaridad que ha recibido desde que anunció el fallecimiento de su padre.

“A nombre de mi familia y allegados, agradezco profundamente los miles de mensajes de condolencias que he recibido por el fallecimiento de mi adorado padre, Don Luis Vázquez Kharry”, expresó la exmandataria.

“En los momentos más difíciles de mi vida siempre busqué refugio en mi héroe, mi papá. Y aunque ya no estará físicamente conmigo, me quedan los inquebrantables valores que me inculcó, los cuales de la mano de Dios y de ustedes, mi pueblo querido, me darán la fortaleza necesaria para superar este momento de gran tristeza”, afirmó.