La gobernadora Wanda Vázquez Garced otorgará durante “los próximos días” las credenciales de los jueces y fiscales que fueron confirmados por el Senado entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre y por los cuales el presidente de dicho cuerpo, Thomas Rivera Schatz, lanzó ayer una amenaza a La Fortaleza, al cuestionar un alegado retraso en el proceso.

“Conforme a nuestro ordenamiento y a las facultades que se confieren a la señora gobernadora, las credenciales de los nombramientos confirmados en o antes del 5 de octubre de 2020 se han estado otorgando y se continuarán realizando oportunamente”, afirmó el asesor legislativo de La Fortaleza, Alex López Echegaray, en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

“Lo anterior de forma tal que, en el caso de los señores jueces y las señoras juezas, su juramentación al cargo se realice en adecuada coordinación con la Rama Judicial. Por ello, las mismas se continuarán firmando de manera escalonada, en los próximos días”, sostuvo.

Aunque La Fortaleza expresó que las credenciales se han estado otorgando, no aclaró cuántos de los nombramientos siguen en espera. Rivera Schatz, a través de su cuenta de Facebook, dijo que “al presente La Fortaleza no ha expedido credenciales a esos funcionarios”.

“¿A qué se debe esto? ¿No hacen falta esos jueces y fiscales que la Gobernadora nominó? Entonces estimo que no se harán más nombramientos porque al parecer, no hacen falta, no hay urgencia y pueden esperar al próximo cuatrienio”, sostuvo, al hacer referencia a la posibilidad de que Vázquez Garced someta nombres adicionales ante el Senado para el nombramiento de jueces y fiscales. Este medio solicitó a La Fortaleza una respuesta en cuanto a si planifica someter nombramientos adicionales durante la sesión extraordinaria en curso, pero al momento de esta edición no había una respuesta.

La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) le aclaró más temprano al Senado que la Constitución de Puerto Rico no le atribuye ningún poder en relación al nombramiento de jueces y fiscales, en respuesta a una petición de información por parte del secretario de la Cámara Alta, Manuel Torres.

La disputa surgió luego que el Rivera Schatz amenazara ayer, en el inicio de la séptima sesión extraordinaria convocada por la gobernadora, con radicar un recurso legal contra La Fortaleza por un presunto retraso en la otorgación de las credenciales.

“Precisa aclarar que nuestro esquema constitucional… atribuye al Ejecutivo el poder de nombrar a los jueces con la anuencia de la Cámara alta de la Asamblea Legislativa”, respondió Sigfredo Steidel, director administrativo de los tribunales, en respuesta a la petición de información que fue emitida desde el Senado ayer.

De la respuesta de la OAT se desprende que en dicha petición el Senado buscaba indagar “las razones por las cuales no se han expedido ciertas credenciales de nombramiento para cargos judiciales”.

“Traemos a su atención que la Rama Judicial no tiene rol legal alguno en el proceso de nombramientos judiciales y no emite credenciales”, subrayó Steidel en una misiva en manos de este medio.

Entre los nombramientos hay personas allegadas a la administración senatorial de Rivera Schatz, como la subsecretaria del Senado, Cristina Córdova Ponce como jueza superior.

Vázquez Garced incluyó 34 medidas legislativas, doce de su administración, en la convocatoria para esta sesión extraordinaria. Rivera Schatz hizo alusión ayer al uso de una posible ficha de tranque de parte de la gobernadora. “Queremos saber quién dio la orden (para prolongar la emisión de las credenciales) y por qué, y si es que hay un acuerdo para ahorrar presupuesto o para ver de qué manera se logra algo”, señaló.