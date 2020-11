La gobernadora Wanda Vázquez y el gobernador electo Pedro Pierluisi iniciaron este lunes las vistas públicas de transición de la administración saliente y entrante, la primera vez en la historia del Estado Libre Asociado que se da un pase de batón entre dos funcionarios bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Tenemos un compromiso con el pueblo de llevar a cabo un proceso eficiente y transparente”, afirmó Pierluisi. “He sido claro de que voy a trabajar para transformar el gobierno en uno ágil y facilitador”.

La gobernadora, por su parte, subrayó que “hemos colaborado con ambos con ambos comités de una manera extraordinaria, de manera que se conozca y lleve el mensaje de que esta administración ha sido de ley y orden, de transparencia y en beneficio del pueblo puertorriqueño”. La primera ejecutiva sostuvo que durante las vistas de transición habrá “un reconocimiento de los extraordinarios avances por lo menos del tiempo que yo puedo responderle a los puertorriqueños”.

En el primer día de vistas públicas, enfocado en el estado económico del gobierno, depondrán el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés; el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero; y la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Iris Santos.

De parte de la administración saliente, estas vistas de transición incluyen tanto el último año y medio en el que Vázquez Garced a ocupado la silla de gobernadora, como los primeros dos años y medio, bajo la administración de Ricardo Rosselló. “Es de conocimiento general que cuando entré allí (a La Fortaleza) no hubo transición, agencia por agencia, con un informe", dijo la primera ejecutiva al argumentar que cuando inició su mandato por la vía constitucional en agosto de 2019 no conocía los detalles de la administración de Rosselló.

“Dentro de estos procesos de transición se está incluyendo toda la información, desde Rosselló hasta hoy. Lo que sí les puedo decir es que va a haber total transparencia", aseguró, al tiempo que reconoció deficiencias respecto al manejo del anterior gobernador.

“Había algunas cosas que no se estaban trabajando adecuadamente", afirmó, enfatizando en el manejo de los fondos de construcción tras los huracanes Irma y María y la administración en el Departamento de Educación.

Durante el proceso de transición, cuyas vistas se llevan a cabo en la Sala Sinfónica Pablo Casals, Pierluisi sostuvo que su equipo prestará particular atención a los datos disponibles sobre el impacto del COVID-19 en la isla, “estar seguro de que estamos totalmente familiarizados con la situación, particularmente toda información científica".

“El COVID no solo impacta la salud de nuestro pueblo, impacta la economía y la educación de nuestros niños”, afirmó el gobernador electo, al sostener que buscaría un balance para mitigar el impacto en las diversas áreas. Sobre el COVID-19, Vázquez Garced defendió que las medidas que ha tomado mediante órdenes ejecutivas “no han sido caprichosas ni al azar”, y que han estado avaladas por los grupos médicos y económicos que la asesoran. También argumentó que “no tenemos que cerrar", como ocurrió en marzo, cuando hubo un cierre de emergencia, porque esa medida al inicio "nos ha ayudado mes por mes”.

“En segundo lugar, vengo bien decidido a hacer obra con todos esos fondos federales que tenemos a nuestra disposición”, subrayó Pierluisi, añadiendo que su fin es darle continuidad a los proyectos ya encaminados y programar los proyectos no iniciados. Sobre ese asunto, Vázquez Garced indicó que actualmente los 78 municipios de la isla tienen proyectos aprobados relacionados a la reconstrucción tras el paso de los huracanes Irma y María. La gobernadora apuntó que es prioridad "que estos proyectos se continúen”.

De igual modo, Pierluisi indicó que prestarán particular atención a los detalles del presupuesto vigente, con miras al primer presupuesto que presentará Pierluisi como gobernador el próximo año ante a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Ante ese cuerpo, existe la posición de miembro que funge como representante de la persona que ocupe la silla de la gobernación, aunque dicha posición no tiene derecho a un voto en la JSF. Actualmente ese cargo lo ocupa Marrero, pero no está claro a quién nombraría Pierluisi. El licenciado sostuvo que buscará una participación activa en los encuentros con la Junta.

“Mi intención es participar de las reuniones de la Junta personalmente, no delegar mi participación, y tener una relación directa con los miembros”, dijo.