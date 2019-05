Fue más de un minuto de aplausos sostenidos, inquebrantables, como el compromiso de cientos de periodistas que fueron asesinados por revelar la verdad en los últimos años en México, el país más letal para ejercer la profesión. Se los llevó en el recuerdo Anabel Hernández quien recibió en Bonn, el Premio a la Libertad de Expresión que le otorgó la Deutsche Welle, la emisora pública de Alemania.

Al final de la primera jornada del Global Media Forum, organizado por Deutsche Welle, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del galardón antes los más de 2,000 asistentes de 140 países que asistieron al foro para participar de la discusión sobre los desafíos del periodismo en la era del populismo, las fake news y la inteligencia artificial.

El premio fue creado para honrar a una persona o iniciativa por la promoción sobresaliente de los derechos humanos y la libertad de expresión.

"Durante meses contemplé el chaleco antibalas que me entregó el gobierno de México en 2016, poco antes de publicar mi último libro sobre el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala en el estado de Guerrero en septiembre de 2014. Era una forma de advertirme: 'has ido demasiado lejos' en tus investigaciones. Pero incluso con el chaleco frente a mí, me negué a pensar en mí y en el riesgo. Siempre ha habido algo más importante: la verdad y la justicia", dijo Hernández en su discurso durante la ceremonia llevado a cabo en el World Conference Center de Bonn, la ex capital de Alemania occidental.



El asesinato de un periodista es "un ataque a la democracia, el Estado de derecho y el respeto que cada uno de nosotros merece como individuos", había dicho poco antes el periodista de investigación británico Misha Glenny al presentar a Anabel Hernández. Y agregó que era un milagro que Hernández todavía estuviera viva.

Para la periodista el premio, que se entregó en su quinta edición, no es un reconocimiento personal sino que les pertenece a los “más de 125 periodistas que han sido asesinados (en su país), y de todos los que día a día siguen hacienda su trabajo con ética y resistencia”.