Unas 1,600 personas han sido víctimas de una red que grababa en secreto a parejas teniendo sexo en moteles de Corea del Sur y lo difundía por internet, en un nuevo escándalo en torno al uso de cámaras ocultas en el país asiático, informaron este jueves medios locales.

La Policía surcoreana detuvo a principios de marzo a cuatro hombres, dos de los cuales están en prisión preventiva, acusados de instalar cámaras en decenas de moteles del sur y centro del país, grabar a unas 800 parejas manteniendo sexo y distribuir el contenido en una web que sumaba más de 4,000 abonados.

Según medios locales los administradores del sitio se beneficiaron con unos 6,200 dólares por la distribución de las imágenes.

"La agencia de Policía trata de manera muy estricta a los delincuentes que publican y comparten vídeos ilegales que dañan gravemente la dignidad humana", declaró un portavoz de la Policía de Seúl al diario local Korean Herald.

Los dos acusados que permanecen en prisión comenzaron a alojarse en estos moteles, casi todos con tarifas económicas por horas y pensados especialmente para el uso de parejas, el pasado agosto y a instalar en las habitaciones diminutas cámaras muy difíciles de detectar a simple vista, según detalla hoy el diario Chosun.

Las cámaras fueron colocadas en receptores de televisión por cable, enchufes o soportes para secadores de pelo y "la mayoría enfocadas hacia la cama" salvo en unos pocos casos en los que los dispositivos fueron movidos aparentemente al limpiar las habitaciones, contó este jueves un investigador a la web Newsis.

Con la ayuda de los otros dos detenidos, establecieron una web en la que se llegaron a abonar algo más de 4,000 usuarios que podían ver en vivo a las parejas mediante "streaming" (visualización de vídeos y audio en tiempo real).

Alguien dio con la web e informó a la unidad de ciberdelincuencia de la Policía surcoreana, lo que evitó que la página, que fue cerrada a principios de mes, operará durante mucho tiempo, según la Policía.

Ante el enésimo escándalo relacionado con cámaras ocultas en Corea del Sur, agentes relacionados con la investigación han ofrecido consejos a los que pernocten en un establecimiento; apagar todas las luces, encender la linterna del móvil y explorar la habitación en busca de pequeños destellos (el reflejo del objetivo).

Este caso, unido a otro escándalo reciente en el que el cantante de pop surcoreano Jung Joon-young grabó en secreto a mujeres mientras mantenía sexo con ellas y luego compartió el vídeo en un chat, ha reavivado de nuevo el problema del llamado "molka" en Corea del Sur.

El cantante de pop surcoreano Jung Joon-young grabó en secreto a mujeres mientras mantenía sexo con ellas.

El "molka" se basa en vídeos íntimos o de contenido abiertamente sexual que se distribuyen -y a veces se graban- sin consentimiento y se consumen ampliamente en webs del país asiático, donde la pornografía es ilegal.

