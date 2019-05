Imágenes de un satélite comercial que sugieren la construcción de un tercer portaaviones chino fueron difundidas hoy por el laboratorio de ideas Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés), con sede en Washington, que estima que podría estar operativo en 2022.

Las imágenes, captadas el pasado 17 de abril, muestran la actividad en el astillero de Jiangnan en China, donde se estaría llevando a cabo el ensamblaje de un barco.

La nave posee una proa de aproximadamente 22.4 metros de largo (73.4 pies) y de 34 metros (111.5) de ancho en su parte más amplia, que se reduce hasta los 30 metros, según las estimaciones de CSIS.

El informe calculó que el casco del barco tenga aproximadamente 40 metros (131.2 pies) de ancho.

Además, las imágenes permiten observar partes prefabricadas de la nave ubicabas a un lado de esta para ser ensambladas posteriormente, además una área semiinundada.

El centro de estudios indicó que el portaaviones puede ser más grande que los otros dos que posee China y contaría con un sistema de lanzamiento de catapulta electromagnética.

En junio de 2018, la naviera CSIC (siglas de China Shipbuilding Industry Corporation), que construyó el segundo portaaviones de la Armada china y el primero fabricado en ese país, filtró imágenes del que podría ser el tercer buque de este tipo en la Marina de ese país, informó entonces el diario oficialista Global Times.

La Armada china cuenta con portaaviones desde 2012, cuando puso en servicio un buque de este tipo, el "Liaoning", que había sido adquirido de segunda mano a Ucrania tras formar parte de la antigua Armada soviética, para ser remodelado por astilleros del país asiático.

El segundo portaaviones chino, construido íntegramente por CSIC, es conocido por su código de fabricación "Type 001A".