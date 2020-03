Ciudad de Panamá - Más de 1,800 pasajeros y tripulantes, algunos infectados con la nueva cepa del coronavirus, a bordo del crucero Zaandam recibieron señales mixtas este domingo sobre la posibilidad de llegar finalmente al puerto de Florida.

Mientras que los funcionarios panameños dijeron que dejarían que los dos barcos transitaran por el Canal de Panamá, el alcalde de Fort Lauderdale manifestó que no quería que atracara cerca de su ciudad como estaba previsto, al menos sin grandes precauciones.

El Ministerio de Salud de Panamá anunció el sábado que permitiría que el Zaandam, que ha estado en el mar desde que salió de Argentina el 7 de marzo, transitara por el canal, aunque no se permitiría el desembarco de pasajeros o tripulación. La Autoridad independiente del Canal de Panamá también emitió un comunicado diciendo que estaba “preparando la facilitación del tránsito del Zaandam a través de la vía fluvial”.

El barco, que no había podido ingresar a ningún puerto desde mediados de marzo, había quedado varado frente a la costa y su operador, Holland America Lines, declaró el viernes que cuatro personas a bordo del barco habían muerto, aunque no se informó la causa, y en al menos dos habían dado positivo por COVID-19.

El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Francois-Philippe Champagne, expresó el sábado por la noche que su homólogo panameño le había asegurado que el barco pasaría por el canal rumbo a Fort Lauderdale, Florida. Había 248 canadienses entre los 1,243 pasajeros y 586 tripulantes del barco antes de llegar a Panamá y descargar a algunos pasajeros en un barco gemelo, el Rotterdam, que la compañía de cruceros dijo que también haría el tránsito.

Mientras no tienen el permiso para atracar en Port Everglades, su destino previsto, el operador de los barcos, Holland America Lines, le informó a los pasajeros esta noche que recibió permiso para transitar el Canal y que esperaban que estuvieran saliendo de esa zona mañana en la mañana.

Preocupado el alcalde de Fort Lauderdale

El alcalde de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, emitió un comunicado diciendo que era “profundamente preocupante” que el barco se dirigiera hacia su ciudad y sugirió enviarlo a alguna base de la Marina en otra parte de la costa este.

Si llega a Port Everglades, declaró, dijo que se deben establecer protocolos estrictos para separar a los pasajeros, hospitalizar a quienes lo necesitan, poner en cuarentena a los estadounidenses que parecen sanos y enviar rápidamente a extranjeros a sus propios países.

“Hasta que la administración Trump me haya informado completamente y me sienta cómodo con sus planes, no puedo apoyar el acoplamiento de Zaandam en mi comunidad”, agregó.