En poco más de una semana, México ha pasado de ver a su presidente dando besos y abrazos en sus giras a escuchar el primer llamado duro por parte del gobierno para que la gente se quede en casa. Con alrededor de un millar de casos de coronavirus COVID-19 y al menos 20 muertes, el mensaje parece claro: la oportunidad de contener el avance del coronavirus en el país es ahora o nunca.

Pero a pesar del endurecimiento del discurso oficial, aún falta ver que la gente lo lleve a la práctica en su vida cotidiana, ya que todavía se ven lugares operando con cierta normalidad.

"Hacemos un llamado enérgico, enfático, inconfundible a quedarnos en casa", dijo este fin de semana el subsecretario Hugo López-Gatell, el portavoz del gobierno en la crisis. "Esto es impostergable, es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya", agregó el alto funcionario con un rostro más serio.

Añadió que el gobierno no quiere tomar medidas como el estado de excepción o la suspensión de garantías constitucionales por las que han optado otros países, aunque no las descartó.

"Todas las posibilidades están y el marco legal de México lo contempla, pero quisiéramos no llegar a ese punto porque, además, si llegamos a ese punto es porque es demasiado tarde", señaló.

Utilizar a las fuerzas del orden público para cumplir la recomendación de quedarse en casa es un tema especialmente delicado en un país donde millones de mexicanos viven al día y muchos de ellos desconfían de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, cerrar los lugares donde se congrega gente y confiar en que la ciudadanía atienda consejos no obligatorios no parece suficiente, máxime si el propio presidente no es tan contundente como su gabinete.

"El coronavirus no es la peste", afirmó Andrés Manuel López Obrador en un video grabado el domingo a su paso por Sinaloa y en el que pide a los mexicanos quedarse en casa con un tono mucho más suave que López-Gatell.

La actividad general solo se ha reducido un 30% en la última semana, un porcentaje totalmente insuficiente, según las autoridades. En la capital, grandes avenidas y zonas acomodadas estaban casi desiertas este fin de semana, pero se mantenían muchos mercados callejeros sobre todo en las zonas más populares de la megalópolis, aunque con menos asistencia de la habitual.

✉ Email Mostradores de facturación vacíos en el aeropuerto de Duesseldorf, Alemania. (The Associated Press)

Los consumidores pasan por los estantes vacíos en un supermercado en Rugby, Inglaterra. (The Associated Press)

Un hombre con una mascarilla protectora camina en el desierto lugar de la Bastilla, en París. (The Associated Press)

Vista de la Piazza Navona en Roma, desierta durante la emergencia por el coronavirus (The Associated Press)

Vista de un parque de Roubaix, en el norte de Francia.

3. Uno de los puntos turísticos de Londres, Trafalgar Square, está casi abandonado en Londres. (The Associated Press)

Los niños juegan en una calle de Saint Jean de Luz, suroeste de Francia. (The Associated Press)

Personas se encuentran en áreas designadas en el suelo de un ascensor como un esfuerzo de distanciamiento social para evitar la propagación del nuevo coronavirus en un centro comercial en Surabaya, Indonesia. (The Associated Press)

Un equipo de limpieza desinfecta un metro subterráneo como medida preventiva contra la propagación del nuevo coronavirus en la Ciudad de México. (The Associated Press)

Una viajera con máscara facial con su bebé camina a expertos médicos para ser revisados después de llegar desde un país extranjero en el aeropuerto de Sheremetyevo a las afueras de Moscú, Rusia. (The Associated Press)

Los políticos, "¿qué solución o qué opciones dan?", se preguntaba Susana Ruiz, una comerciante que trabaja junto con toda su familia cada día en un mercado distinto de Ciudad de México. "¿Y qué hace uno? ¿van a decir ya no salgan?", agregó el domingo, mientras esperaba a clientes en su puesto de verdura en un tianguis al norte de la capital y tras asegurar que gente como ellos no se pueden permitir estar en cuarentena.

México tuvo un punto de inflexión el 23 de marzo, cuando tenía poco más de 350 contagiados y el gobierno lanzó su campaña de mantener la "sana distancia". Sólo cuando los casos confirmados superaron los 800, este fin de semana, y la curva de la epidemia comenzaba a ascender de forma exponencial, las autoridades sanitarias cambiaron notablemente el tono del discurso. El último reporte oficial del domingo por la noche fue de 993 contagios.

El gobierno federal suspendió todas las actividades no esenciales a partir de esta semana, pero López Obrador sigue realizando giras y parece no seguir con sus propias recomendaciones ya que en un video divulgado en redes sociales la noche del domingo se le ve saludar de mano a una anciana, quien aparentemente es la madre del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Además, los críticos del mandatario van en aumento. Cada vez son más las voces que consideran que las medias tomadas contra el COVID-19 son demasiado laxas mientras gobiernos locales y estatales, el sector privado o la propia sociedad se les adelantaban poniendo en marcha cuarentenas voluntarias, suspendiendo la producción en fábricas o parando actividades y pidiendo el aislamiento.

"Si fuera tan peligroso ese virus, ya habrían cerrado el metro digo yo", ponía como ejemplo Esperanza Rivas, una mujer de 50 años de Iztapalapa, el barrio más poblado de la capital, y que no se acaba de creer su gravedad.

López Obrador pidió redoblar el "sacrificio" y la "obediencia" para poder combatir la pandemia, pero insiste en que su prioridad es pensar en los más vulnerables y no afectar más de lo necesario la economía. Los expertos subrayan que no se puede elegir entre salud y economía, ambas deben ser prioridades.

A un mes de que detectara el primer caso del COVID-19 en México, el país mantiene sus comunicaciones aéreas y terrestres y sus fronteras abiertas, aunque con controles. En el caso del norte se establecieron restricciones a turistas, pero son muchos los ciudadanos fronterizos que dicen que afectan más a los mexicanos que a los estadounidenses que entran al país. Eso pese a que Estados Unidos es el que registra el mayor número de contagios del continente.

En la mayoría de las personas, el COVID-19 provoca síntomas leves o moderados, pero puede ser grave e incluso provocar la muerte en adultos mayores y gente con trastornos previos, como la diabetes o la obesidad, males muy extendidos en el país y el gobierno ya ha advertido que, pese a todas las medidas, hay riesgo de que los hospitales se saturen.

Analistas internacionales han alertado que en muchos países el número de contagios puede ser mucho mayor del que sus gobiernos reconocen porque no se hacen las suficientes pruebas y aunque el mexicano asegura que no oculta datos es indudable que muchos de los sectores más desprotegidos solo acudirán al médico si los síntomas son graves.

Más de la mitad de los trabajadores mexicanos están en el sector informal, un 48% viven en la pobreza y un porcentaje casi igual, según datos oficiales, pasan sin acceso diario al agua.

"Yo diría que hay consenso de que las pruebas no han sido emplazadas en la forma en que deberían", afirmó Eduardo González Pier, exsubsecretario de Salud y miembro del Instituto México en el centro de investigación Wilson Center. "Y a menos de que se permita la realización de pruebas generalizadas en el sistema, va a ser muy difícil, o incluso realmente complicado, medir la magnitud del problema", agregó.

El coronavirus ha llegado ya a la elite política y económica mexicana -dos gobernadores, el de Hidalgo (centro del país) y el de Tabasco (al sureste) dieron positivo, así como empresarios o legisladores-, y aunque el presidente estuvo hace días con alguno de ellos, López-Gatell descartó que el mandatario se fuera a hacer las pruebas porque no tiene ningún síntoma.