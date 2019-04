París — Un incendio catastrófico envolvió hoy las secciones altas de la catedral de Notre Dame en París, mientras se realizaba una remodelación, poniendo en riesgo uno de los mayores tesoros arquitectónicos del mundo occidental ante la mirada atónita de turistas y parisinos.

Sigue EN VIVO la transmisión:

El incendio derribó la aguja de la catedral y se extendió hacia una de sus emblemáticas torres rectangulares, pero el jefe de bomberos de París, Jean-Claude Gallet, dijo que la estructura del recinto se había salvado gracias a que lograron impedir que las llamas se extendieran al campanario norte.

La catedral del siglo XII alberga obras de arte de valor incalculable y es una de las atracciones turísticas más famosas del mundo.

Revive las incidencias:

Aún se desconoce la causa del incendio, pero la prensa francesa informó que una brigada de bomberos de París indicó que el fuego “podría estar ligado” a un proyecto de remodelación de $6.8 millones en la aguja de la iglesia, que cuenta con 250 toneladas de plomo. La fiscalía inició una investigación. Unos 400 bomberos combaten las llamas de noche. Uno de los bomberos resultó herido de gravedad.

Por la noche había indicios de que el fuego estaba cediendo, ya que podían verse luces en las ventanas de la fachada de la catedral, aparentemente de investigadores que inspeccionaban.

Las llamas salían del techo detrás de la nave de la catedral, uno de los lugares más visitados del mundo. Cientos de personas abarrotaron los puentes alrededor de la isla en la que se ubica la catedral, observando incrédulas las enormes columnas de humo. El incendio ocurrió a menos de una semana de las conmemoraciones de Pascua y la Semana Santa.

Notre-Dame is aflame. Great emotion for the whole nation. Our thoughts go out to all Catholics and to the French people. Like all of my fellow citizens, I am sad to see this part of us burn tonight. https://t.co/27CrJgJkJb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2019

Un gran logro de cientos de bomberos fue impedir que las llamas se extendieran al campanario de la torre norte, dijo Jean-Claude Gallet, jefe de los bomberos de París.

Dos terceras partes del techo de Notre Dame “están destrozadas”, agregó.

Los bomberos trabajarán toda la noche para enfriar la estructura.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dio al incendio trato de emergencia nacional, apresurándose al lugar y sosteniendo reuniones en los cuarteles de la policía de París.

El vicealcalde Emmanuel Gregoire señaló que los servicios de emergencia intentan rescatar algunas de las famosas obras de arte quealberga la catedral.

Construida entre los años 1163 y 1345 (siglos XII y XIII), Notre Dame es la catedral gótica más famosa de la era medieval. Ubicada en Ile de la Cite, una isla sobre el Río Sena, la arquitectura de la catedral es reconocida por, entre otras cosas, sus gárgolas y arbotantes.

/ Compartir: Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email Un incendio se registró el lunes en la catedral de Notre Dame de París. (EFE)

La estructura es uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa. (EFE)

Al lugar acudieron las autoridades, quienes se vieron obligados a desalojar la estructura. (EFE)

Se cree que la procedencia del incendio está relacionada a los trabajos que se están efectuando en lugar. (AP)

El lugar es visitado diariamente por miles de personas. (AP)

Un grupo de personas observa el fuego mientras consume el monumento. (AP)

Notre Dame es uno de los monumentos más antiguos del lugar. (AP)

Comienza a atardecer y las autoridades aún no logran contener el fuego. (AP)

El humo continúa emanando sobre la edificación histórica. (AP)

Bomberos intentan controlar el fuego luego de horas de trabajo. (AP)

Imagen capturada a distancia de la catedral en París. (AP) Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email

La catedral fue remodelada durante el siglo XVII, dando entrada a elementos barrocos. En la iglesia se produjo la beatificación de Juana de Arco en el 1909. Además, el papa Juan Pablo II ofició una misa en el 1980.

La catedral sufrió un incendio en el 1871, ante la Comuna de París.

Entre las obras de arte más reconocidas en su interior, están sus tres ventanas rosadas, ubicadas a lo alto de las caras oeste, norte y sur de la estructura. Sus invaluables tesoros también incluyen una reliquia católica: la corona de espinas, que sólo se exhibe de manera ocasional, y que fue salvada del incendio.

La catedral fue inmortalizada en la obra “El jorobado de Notre Dame” de Víctor Hugo, publicada en 1831, y desde hace tiempo ha sido objeto de fascinación en la cultura popular y el arte tradicional en todo el mundo.

La historiadora francesa Camille Pascal dijo a la televisora BFM que el incendio marcó “la destrucción de una herencia invaluable”.