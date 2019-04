París - La Policía francesa encontró siete colillas de cigarrillos en los andamios de restauración donde surgió el fuego que devastó parte de la cubierta de la catedral de Notre Dame de París el pasado día 15, reveló hoy, miércoles, el semanario "Le Canard Enchaîné".

Dos grandes agujeros se pueden observar a simple vista en la cúpula de la Catedral de Notre Dame. (The Associated Press)

Las llamas y el humo afectaron la nave central de Notre Dame, aunque sus columnas no sufrieron daños estructurales. (The Associated Press)

Bomberos de París ingresan a la nave de la catedral de Notre Dame tras el incendio. (The Associated Press)

Los bancos de la catedral resistieron estoicamente al fuego y al humo. (Agencia EFE)

Las baldosas de Notre Dame resultaron casi intactas, a pesar del fuego y del material que cayó sobre ellas, producto de la destrucción del techo. (Agencia EFE)

Vista interior de los tres rosetones de la catedral, después del incendio. Estas piezas, de incalculable valor y belleza, se mantuvieron sin sufrir alteraciones. (Agencia EFE)

Vista del techo de la catedral de Notre Dame desde el interior después del incendio. (Agencia EFE)

Varios operarios evalúan los daños en el interior de la Catedral de Notre Dame después del incendio. (Agencia EFE)

Algunos de los obreros que trabajaban en la restauración de la aguja del templo reconocieron a los investigadores que, en incumplimiento de las consignas de seguridad, fumaban en los andamios, agrega la publicación.

Pese a ello, los investigadores apuestan más por la hipótesis de que el incendio se debió a un cortocircuito, según "Le Canard".

En ese sentido, revelan diversas irregularidades con la instalación eléctrica, en concreto, en el tendido para alimentar un juego de campanas que se encontraba en la aguja y otro bajo la misma, y que recorría el envigado de madera de la catedral.

Ese dispositivo fue autorizado, de forma provisional, en 2012 a petición de los clérigos de Notre Dame durante las obras de renovación de los campanarios principales, con el objetivo de electrificar esas campanas para que pudieran sustituirlas.

Sin embargo, siempre según "Le Canard", nunca fue sustituido, seguía utilizándose y sobre él se instaló el andamiaje para la restauración de la aguja.

Los investigadores han determinado que las campanas de la aguja sonaron el día del incendio a las 6:04 p.m. para llamar a la misa prevista a esa hora.

Doce minutos más tarde se encendió la primera alerta de detección de humo en el puesto de seguridad de la catedral y cinco después sonó la primera alarma de incendio.

En ese momento se inició la evacuación de los fieles, pero como los dos oficiales de seguridad enviados a verificar las llamas no las encontraron, se pensó que era una falsa alerta y se les pidió que se quedaran.

Según "Le Canard", los oficiales fueron mandados a un lugar erróneo a buscar el fuego, una información que niega la empresa de seguridad privada que gestiona el monumento.

Sobre las 6:30 p.m. volvieron a sonar las alarmas y, en ese momento, los fieles fueron evacuados y, entre diez y veinte minutos más tarde, los agentes localizaron el fuego en la base de la aguja.

A las 6:51 p.m. los dos oficiales de seguridad alertaron a los bomberos que llegaron en unos diez minutos, pero que se encontraron con unas bocas de agua insuficientemente potentes para atajar un incendio que ya había cobrado dimensiones importantes.

La instalación anti-incendios, señala el semanario, estaba diseñada para apagar un fuego en su inicio, pero con los retrasos registrados en su localización ya había crecido demasiado.