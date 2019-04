Lima - El expresidente peruano Alan García, quien se suicidó el pasado miércoles antes de ser arrestado en una investigación por presuntos actos de corrupción, escribió su carta de despedida semanas antes de ese trágico suceso, reveló la exmnistra Nidia Vilchez.

"Lo que nosotros sabemos, ya por la carta que él deja, es que él preparó o se preparó para afrontar a quienes querían hacer un circo con una detención. Esa carta no la escribió el día anterior, esa carta tiene varias semanas atrás", señaló Vilchez en una entrevista publicada hoy, domingo, por el diario Correo.

A pesar de que indicó que no tiene "la fecha o el tiempo" exacto en que fue escrita, la exministra de García agregó que la familia del exgobernante desconocía la existencia de la misiva, que fue leída durante su velorio por su hija Lucía García Nores.

"No tengo la fecha o el tiempo. El secretario personal sabrá en qué momento se la entregaron a él porque ha sido depositario de esta carta", sostuvo.

En una columna de opinión también publicada este domingo en el diario Perú21, el periodista Beto Ortiz, quien es amigo de la hija mayor del exgobernante, Carla García Buscaglia, aseguró que García escribió la carta hace cinco meses y se la entregó a su secretario personal, Ricardo Pinedo.

En la misiva, García afirmó que no tenía que sufrir "la injusticia" de ser detenido por presuntos actos de corrupción y que cumplió con su misión como político y gobernante de su país.

"He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene porqué sufrir esas injusticias y circos, por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse", señaló.

El exgobernante también aseguró que "no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza, la historia tiene más valor que cualquier riqueza material" y que no tenía "porqué aceptar vejámenes".

Según Vílchez, García les dijo a sus más cercanos seguidores que "jamás dejaría que mancillen la función de quien habría, como él, asumido la presidencia".

La exministra agregó que los dirigentes apristas exigen que se muestre el video del momento en que ingresa el Ministerio Público y la Policía Nacional a la casa de García para saber si "se cumplió el protocolo".

"La Policía Judicial tiene una formación y sabe que cuando van con el propósito y la autorización para detener a una persona, ellos responden por esa persona", enfatizó.

Añadió que ella se reunió con García por última vez hace unos 15 días y que el exgobernante "siempre ha sido el formador de generaciones", por lo que "ha tenido en formación, más o menos, a unos 35 jóvenes en estos últimos meses".

"En el 2004 forma la Escuela de Líderes en el partido y vienen de distintos lugares del país y se quedaban allí a dormir, tenían también a los docentes en la Casa del Pueblo", detalló en referencia al local principal del Partido Aprista.