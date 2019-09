El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se encuentra envuelto en una polémica tras la difusión de fotografías suyas junto a miembros del grupo criminal "Los Rastrojos" en Puerto Santander, Colombia.

Según informa el diario El Espectador, las imágenes corresponden a febrero del 2019, cuando Juan Guaidó llegó al concierto "Venezuela Aid Live" en la frontera con Colombia, pese a algunas restricciones que pesaban sobre él.

Los motivos que impedían la llegada de Guaidó a Colombia eran el cierre fronterizo ordenado por Maduro y la prohibición del régimen de salir del país. Algunos medios y especialistas creían que el gobierno de Duque lo había apoyado para pasar por las famosas "trochas" (pasajes).

Sin embargo, para el director de la Fundación Progresar en Norte de Santander, Wilfredo Cañizares, esta versión no es tan certera. El especialista asegura que la entrada de Guaidó a Cúcuta fue coordinada con los miembros del grupo criminal colombiano "Los Rastrojos".

Lo dijimos desde el primer día: la entrada a Colombia el 23 de febrero del sr @jguaido fue coordinada con los Rastrojos. Aquí están alias el brother armado, y el segundo al mando de este grupo paramilitar, alias el menor. pic.twitter.com/qflAYBgWQf — WILFREDO CAÑIZARES (@wilcan91) 12 de septiembre de 2019

Cañizares manifestó que los ciudadanos de la frontera les dijeron que los criminales los obligaron a encerrarse en sus viviendas hasta que Guaidó sea recogido por las autoridades de Cúcuta.

Juan Guaidó aparece en las imágenes junto a los dos líderes de "Los Rastrojos" que han sido identificados como Alberto Lobo Quintero y John Jairo Durán. Incluso, el presidente encargado tenía la misma ropa con la que llegó a la zona fronteriza. No obstante, no se tiene confirmado si estos hombres participaron en la operación de ingreso a Colombia.

La Policía de Colombia confirmó al diario colombiano que las personas que aparecen en la foto son los líderes de este grupo criminal. Los implicados se encuentran actualmente detenidos tras entregarse a las autoridades.

El diario El Tiempo de Colombia se contactó con Cañizares quien aseguró que desde marzo le había denunciado a la Procuraduría que estos dos mismos sujetos estarían relacionados con casas de pique (lugares utilizados para torturar y asesinar) ubicadas en Puerto Santander, a la orilla del río La Grita.

El Tiempo reveló en julio un informe sobre los decapitados que están apareciendo en la frontera y su nexo con la disputa de rutas de narcotráfico y economías ilegales.

La explicación de Guaidó



En una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio, la primera que hace desde que estalló la polémica, Guaidó explicó que cuando cruzó a Colombia el 22 de febrero para acudir a un concierto benéfico en la ciudad fronteriza de Cúcuta se tomó "cientos" de fotografías.

"Fueron cientos de fotos ese día y luego de que llegamos al concierto, miles. Difícil discriminar quién pide una foto", explicó Guaidó que celebró que esas dos personas hayan sido detenidas por las fuerzas de seguridad del Estado colombiano.

El líder político venezolano dijo no saber exactamente lo que sucedía el día que cruzó la frontera.

"No tengo conocimiento de lo que sucedía el día del paso del lado colombiano, pero sí tengo claro que aquel día atravesamos no menos de once bloqueos de lado venezolano, había intersección de colectivos", detalló en referencia a los grupos armados de civiles defensores del gobierno de Nicolás Maduro.

Fuerte acusación de Diosdado Cabello contra Guaidó

Diosdado Cabello acusó al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, de estar vinculado a miembros del grupo criminal colombiano "Los Rastrojos".

Durante su programa "Con el mazo Dando", transmitido por el canal estatal VTV, Cabello mostró las fotos de Guaidó con los líderes de "Los Rastrojos", una banda criminal heredada del paramilitarismo que, según el régimen de Nicolás Maduro, tiene presencia en la extensa frontera con Venezuela.