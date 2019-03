El presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Francesco Rocca, dijo este viernes que la organización estará en quince días en capacidad de distribuir la ayuda humanitaria que "tanto necesita" Venezuela.

"Después de haber sostenido reuniones con instituciones del Estado, organizaciones sociales, humanitarias y políticas en Venezuela, estoy en capacidad de anunciar que la FIRC contará con las condiciones legales y técnicas para trabajar en el país, para acceder a la ayuda humanitaria que tanto se necesita", dijo Rocca.

En una conferencia de prensa en Caracas, el máximo dirigente de la FICR afirmó que espera poder ayudar a unos 650,000 venezolanos en vulnerabilidad como "primer objetivo", pero que aspira ampliar el número en el futuro cercano.

Rocca no aclaró con quién se ha reunido en Caracas ni si estas donaciones estarán dirigidas al plano alimentario o médico.

Tampoco precisó su origen, si bien señaló que hará un "llamamiento" internacional para captar donaciones.

Explicó que la entrega de las ayudas estará coordinada solo por entes integrados a la Cruz Roja Internacional, sin aceptar la "interferencia de otros actores".

"El tema de la distribución tiene que ser neutral y basado en nuestro asesoramiento y evaluación de los más necesitados", añadió.

La oposición venezolana asegura que el país atraviesa una crisis humanitaria compleja, y ha pedido donaciones a la comunidad internacional para paliar esta emergencia.

Parte de estas ayudas se almacenan en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia, pero el intento de ingresarlas el pasado 23 de febrero culminó en enfrentamientos entre los opositores y las fuerzas del orden público, ante la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a aceptarlas.

Varias toneladas de estas ayudas se quemaron en dos camiones en un puente que une a Venezuela con la ciudad colombiana de Cúcuta, mientras que una pequeña parte ingresó a través de caminos irregulares, dijo entonces la oposición.

"Este es un tema que fue muy politizado y claro que vamos a ver qué está en la ayuda, si esa ayuda cumple con nuestras reglas, con nuestros protocolos y claro que estamos listos para distribuir el tema de salud", señaló Rocca.

Además, indicó quelos "profesionales" de la institución ofrecerán asesorías para evitar muertes por falla de suministro eléctrico en los hospitales, en vista de los dos apagones masivos que ha sufrido el país este mes.

"Esto no hace una diferencia total, pero sí es una respuesta, para mí como ser humano no se puede aceptar que niños o que seres humanos mueran por falta de luz, no es una patología la falta de luz", dijo.

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de medio centenar de países, dijo hoy que "en los próximos días" arribarán cargamentos de ayuda humanitaria en forma de "apoyos médicos", sin referirse a los anuncios de la FICR.

"Debemos estar listos y ser contralores para impedir que la ayuda humanitaria sea usada con fines corruptos y miserables", pidió a sus seguidores en un vídeo que divulgó en su cuenta de Twitter.

Hoy les anuncio que la #AyudaHumanitaria es un hecho y que en los próximos días estaremos recibiendo importantes apoyos médicos para contener esta tragedia.



Esto es resultado de nuestra presión e insistencia. La lucha por el bien de todos da frutos. #VzlaExigeAyudaHumanitaria pic.twitter.com/5hAyVpCcgQ — Juan Guaidó (@jguaido) 29 de marzo de 2019

También este viernes el gobierno de Maduro tiene previsto recibir desde China un cargamento de material médico descartable.

No se ha anunciado si estos materiales hacen parte de ayudas o de compras.