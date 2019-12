Unas siete horas es el tiempo que tardaría la activista medioambiental Greta Thunberg en trasladarse desde Lisboa a Madrid en un vehículo eléctrico para participar en la Cumbre del Clima, la COP25, que comienza este lunes en la capital de España y reunirá a representantes de más de 200 países hasta el viernes 13 de diciembre.

Thunberg quiere llegar a tiempo a esta cita contra el cambio climático en medios de transporte que no contaminen. En un viaje contra reloj está atravesando el océano atlántico a bordo de un catamarán (embarcación) que se prevé que llegue el martes a Lisboa.

Su negativa a montarse en un avión, por los altos índices de contaminación que genera, reducen las opciones al tren, el autobús o el automóvil, ya sea particular o compartido para estar en Madrid.

En el caso de que eligiera hacerlo en cuatro ruedas, la opción, a priori, más ecológica sería hacerlo en un vehículo eléctrico.

El problema estriba en que las 389 millas que separan las dos capitales europeos hacen casi imposible poder recorrer el camino de una vez sin parar a recargar el vehículo.

Esto obliga a buscar el eléctrico con más baterías (y, por tanto, más autonomía) y con los puntos de recarga más rápidos para perder el menor tiempo posible.

Por el momento, esta ecuación se resuelve con el Tesla Model S Gran Autonomía (421 CV, 0 a 62 mph en 3.8 segundos y 155 mph de velocidad).

Este modelo -cuyo precio es de $95,900- dispone de una autonomía de 379 millas, pero como en todos los eléctricos depende de nuestro modo de conducción o de la meteorología.

Si pisamos mucho el acelerador la autonomía se reduce exponencialmente, lo que también sucede si abusamos del climatizador o de los puertos de recarga del vehículo para que nuestro viaje sea, además de confortable, placentero.

En las millas a recorrer también influye si Greta Thunberg va sola -tiene 16 años con lo que requiere de un conductor- o el vehículo debe cargar con más gente, así como la orografía: las bajadas de puertos de montaña y las desaceleraciones en carreteras llanas permiten recargar batería sin necesidad de un enchufe.

Debido a todas estas variables hemos optado por introducir destino y origen en la página del fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla y dejarnos aconsejar, pero sin olvidarnos de que la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda parar cada dos horas o 124 millas.

Según las estimaciones de Tesla, tardaríamos en recorrer siete horas las 389 millas que separan Lisboa de Madrid.