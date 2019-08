Marieme y Ndeye son hermanas gemelas que a sus cortos tres años de edad no tienen la más mínima idea de lo complicada que es su situación y de la difícil decisión que debe afrontar su padre, Ibrahima Ndiaye.

El rostro de las niñas es prácticamente igual, aunque su padre asegura que sus personalidades son diferentes y que mientras a Ndeye le gusta llamar la atención, Marieme es más callada y tranquila.

"Ndeye es fuego y Marieme es hielo", aseguró Ibrahima a The Guardian. Pero hay algo que hace diferente a estas pequeñas de la mayoría de los hermanos gemelos: también son siamesas.

Marieme y Ndeye tienen cada una su cerebro, su corazón y sus pulmones, pero comparten hígado, vejiga y sistema digestivo, y tienen tres riñones entre las dos.

Cuando las niñas tenían ocho meses, Ibrahima viajó con ellas hasta Londres, buscando ayuda para determinar si las pequeñas pueden ser separadas y que ambas sobrevivan.

Pero luego de más de dos años de estudios, la respuesta es desalentadora: si son intervenidas, Mariemme no sobrevivirá, pero si se quedan como están, ambas morirán. La razón de esto, según explicó Paolo De Coppi, el jefe del equipo médico que ve el caso de las siamesas en el hospital de niños Great Ormond Street, es que el corazón de Mariemme es muy débil y sus niveles de saturación de oxígeno demasiado bajos.

"No podemos hacer la separación sin perder a Marieme", señaló Ibrahima. Sin embargo, no hacer la cirugía también significa que la situación de la pequeña se deteriorará y finalmente morirá, arrastrando también a su hermana.

El caso está siendo evaluado por el comité de ética del recinto londinense y además será presentado por la BBC en el documental "Las gemelas unidas: una decisión imposible", que será emitido hoy en la televisión británica.

Ibrahima aseguró a The Observer que en todo el proceso, el hospital ha sido muy honesto y transparente tanto con él como con su esposa. "Vinimos como pacientes, pero ahora somos más que eso. Los considero una familia. Nunca me he sentido presionado a aceptar la operación. Nunca me han faltado el respeto", sostuvo.

Por su parte, Joe Brierley, el presidente del comité de ética del Great Ormond Street, calificó a Ibrahima como un hombre "increíblemente digno, considerado, elocuente y un padre maravilloso". "Es una situación imposible para todos los involucrados, pero él vivirá con su decisión por el resto de su vida", afirmó.