El jueves de la semana pasada la ciudad de Cualiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, se convirtió en un campo de batalla tras la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Ahora, Rosa Isela Guzmán Ortiz, presunta hija de el capo mexicano detenido en una cárcel de máxima seguridad de los EE.UU, aseguró que su familia no es mala y que “a quien deben encerrar es a los rateros (ladrones)”.

La joven aseguró durante una entrevista con el programa “El Gordo y la Flaca” de la cadena estadounidense Univision, que su hermano Ovidio no tiene nada que ver con los negocios de su padre y que “es un muchacho que se la pasa igual que todos, trabajando”.

En la misma conversación con los periodistas, la mujer reconoció que su hermano es muy guapo, por lo que no es sorprendente el furor que hubo entre las mujeres, después de que se difundiera la fotografía de su presunta captura. “Ta’ guapo mi hermano, es un buen muchacho”, dijo.

Rosa Isela Guzmán Ortiz habló sobre el operativo en el que fue localizado Ovidio Guzmán en Culiacán, México: "Se la pasa trabajando, haciendo su vida normal".https://t.co/Sp1ldm64KV — Primer Impacto (@PrimerImpacto) October 23, 2019



Rosa Isela no escatimó en elogios a la hora de dedicarle unas palabras al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. “Es un buen mandatario que sólo busca la paz del país”, dijo la mujer.

Y continuó: “Es muy buen presidente ese señor, simplemente no quiere guerra, quiere paz y es que así debe de ser... si Dios quiere y pueda, pues que nos ayude, que nos ayude a sacarle un permiso a mi abuela, nomás a mi abuela, aunque sea que ella lo vea. Y darle las gracias por lo que hizo por mi hermano, pues por lo que ha hecho por la familia, porque la familia no tiene nada que ver”, insistió.

En esta última entrevista, la mujer hizo especial énfasis en que “El Chapo” Guzmán y su gente siempre han ayudado a Culiacán, por lo que la gente lo quiere.

“Porque quieren mucho a mi apá... la gente ya está enfadada. Porque quieren mucho a mi apá, quieren mucho a mis hermanos porque no son malos muchachos".

"Porque cuando Culiacán, no sé si tehas fijado, se inunda o cuando las rancherías (campos) están inundadas, cuando la gente necesita, ellos son los que van y apoyan. Yo tengo entendido con colchones, con ropa, con cosas y siempre han ayudado… Así es que, malos no son, más bien deben de encerrar a los rateros que andan ahí en Culiacán, en vez de andar cuidando a la gente que sí ayuda”, aseguró.

A pesar de las declaraciones de apoyo de Rosa Isela Guzmán Ortiz a favor de "El Chapo" y Ovidio, nunca ha quedado claro que ella sea hija natural del exjefe de cártel de Sinaloa. Incluso, José Refugio Rodríguez, uno de los abogados del capo, citó a su cliente, afirmando que Rosa Isela mentía y que alguien la habría forzado a hacer semejantes declaraciones.

Según la prensa mexicana, habría nacido en Jalisco, México. Sin embargo, es ciudadana estadounidense. En su presunta acta de nacimiento presentada por ella misma en varios medios de comunicación, se lee que su madre es María Luisa Ortiz Vergara y su padre Archivaldo Guzmán, pero no tiene el segundo apellido. El nombre completo de "El Chapo" es Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. Según su versión, las habría abandonado a ella y a su madre cuando tenía cinco años.

Con respecto a esto también fue cuestionada en el programa de Univision. “No pues que me critiquen, siempre me han criticado, siempre me han juzgado y que no soy hija de El Chapo... Oye, pues si mi apá tiene 22 hijos, el día que salgan todos van a decir %&# .. porque nomás conocen una cierta parte, no conocen a todos”, insistió.