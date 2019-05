Los cuerpos de una mujer y sus dos hijas fueron hallados en un departamento en Viena (Austria), donde aparentemente murieron de hambre, informó la Policía este jueves.

La mujer de 45 años, con antecedentes de problemas psíquicos, y sus dos hijas mellizas de 18 años han sido localizadas en su casa en la que se cree que murieron de inanición a finales del pasado mes de marzo, han informado este jueves la policía y los medios locales.

El resultado de la autopsia no ha desvelado rastros de veneno ni se han encontrado señales de violencia en los cadáveres ni indicios de que alguien hubiera forzado el acceso a la vivienda.

"Según la información actual se puede dar por sentada una muerte por hambre", ha informado hoy un portavoz policial.

Sin embargo, la Policía no proporcionó detalles personales de las víctimas por razones de protección personal de las fallecidas y por consideración a los familiares

"No siempre es posible explicar todo por completo. Parece como si esto hubiera sido pensado, hecho o aceptado voluntariamente. No hay ningún motivo hasta ahora y no hay cartas de despedida" dijeron las autoridades al diario local Krone Zeitung.

Por su parte, Andrea Friemel, de los Servicios para Niños y Jóvenes de Viena, aseguró que las hermanas mellizas "eran tímida y tranquilas".