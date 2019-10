La policía alemana informó hoy de la detención de una persona presuntamente vinculada con el tiroteo en que participaron varios atacantes en la ciudad de Halle, en que murieron al menos dos personas.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Fuentes policiales informaron de esa detención tras un ataque que, según el canal informativo de televisión Ntv, se produjo en un local de comida rápida turca, mientras que otros medios señalan que anteriormente hubo ya disparos en las inmediaciones de una sinagoga.

Un testigo presencial que se encontraba en el local ha relatado a ese canal que el agresor iba en un uniforme militar, con un casco o máscara, y que llevaba un arma automática y lo que parecía una granada de mano.

De acuerdo con el relato de este ciudadano, en el momento del ataque se encontraban en el local unas cinco o seis personas y el atacante tenía un comportamiento "muy marcial".

1 / 10 Compartir: Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email Hombres armados abrieron fuego el miércoles en la ciudad de Halle, en el este de Alemania, causando dos muertos. (The Associated Press)

El objetivo del ataque no estaba claro. (The Associated Press)

Los presuntos agresores huyeron. (The Associated Press)

La policía tuiteó que los sospechosos huyeron en un auto. (The Associated Press)

Los policías estaban desplazados por toda la ciudad buscando a los sospechosos. (The Associated Press)

La estación de tren de Halle, una ciudad de 240,000 habitantes, fue cerrada por precaución. (The Associated Press)

Las fotos del lugar mostraban un cadáver en la calle detrás de un cordón policial. (The Associated Press)

Un vídeo mostró a un hombre con casco y una camiseta color oliva saliendo de un auto y disparando cuatro veces. (The Associated Press)

La policía dijo que también hubo disparos en Landsberg, a unos 15 kilómetros (casi 10 millas) de Halle. (The Associated Press)

No estaba claro si ese tiroteo estaba relacionado con el tiroteo en Halle. (The Associated Press) Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email

Se investiga, en paralelo, una posible relación entre ese ataque y otro tiroteo producido poco después en Landsberg, a unas 9 millas de Halle, ciudad del estado federado de Sajonia-Anhalt.

La policía local ha llamado a la población a permanecer en sus casas y extremar precauciones hasta que se aclare completamente lo ocurrido.

Inicialmente, las fuentes policiales de Halle hablaron de un único agresor -un hombre-, mientras que poco después partían ya de la base de que se trataba de varias personas, probablemente tres.

Supuestamente el agresor o agresores se dieron a la fuga en un automóvil, al parecer en dirección a Leipzig, en el vecino "Land" de Sajonia.